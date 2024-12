VIDEO: मनमोहन सिंह को सबसे प्रिय था यह शबद, निधन के बाद पत्नी और बेटी को गाते देख नम हो गई हर आंख

Manmohan Singh News: पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह शनिवार (28 दिसंबर) को पंचतत्व में विलीन हो गए. दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. पूर्व पीएम के स्मारक को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच परिवार ने सोमवार को आवास पर कीर्तन का आयोजन किया. सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और उनकी बेटी अमृता ने पूर्व पीएम का पसंदीदा शबद गाना शुरू किया तो वहां पर बैठे सब लोगों की आंखें छलक उठीं. पूर्व विधायक और सीनियर एडवोकेट एचएस फुल्का ने अपने फेसबुक अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है.

फुल्का ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'डॉ. मनमोहन सिंह जी के घर पर उनकी पत्नी गुरशरण कौर और बेटी अमृत कीर्तन कर रही हैं. यह मनमोहन सिंह जी का पसंदीदा शबद था और उनकी पत्नी ने बताया कि वह हमेशा इस शबद का जाप करते रहते थे. वाहेगुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें.'

Dr. Manmohan Singh Home Gursharan Kaur, the wife of the late Dr. Manmohan Singh Ji, along with their daughter Amrit Kaur, performed Kirtan at their residence. Gursharan Kaur mentioned that the Shabad they sang was Dr. Manmohan Singh's favorite, one which he frequently recited pic.twitter.com/5nkmNZcRGC

— Sachin (@Sachin54620442) December 31, 2024