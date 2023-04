Daridra Yog: कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति बनाती है 'दरिद्र योग', पल में बना देती है कंगाल; जानें इसके उपाय

How To Get Rid Of Daridra Yog: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में कुछ शुभ और अशुभ योग का निर्माण व्यक्ति के सकारात्मक-नकारात्मक प्रभाव देता है. आज हम जानेंगे कुंडली में बनने वाले दरिद्र योग के बारे में, जो व्यक्ति को कंगाल बनाने में देर नहीं लगाते.