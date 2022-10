How to please maa laxmi on Diwali 2022: दिवाली भारत के सबसे बड़े त्‍योहारों में से एक है, साथ ही यह धन की देवी मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने के लिए भी बेहद महत्‍वपूर्ण दिन है. मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करके उनकी कृपा पाने के लिए दिवाली की रात किए गए पूजा-पाठ, टोटके, उपाय जबरदस्‍त असर दिखाते हैं. इस साल कार्तिक महीने की अमावस्‍या की रात यानी कि दीपावली की रात सिंदूर और सरसों के तेल का एक टोटका कर लें, यह खूब धन-संपत्ति दिलाता है. सुख-समृद्धि पाने के लिए इस साल 24 अक्‍टूबर, सोमवार की रात को धन प्राप्ति का यह उपाय कर लें. इससे गरीबी हमेशा दूर रहेगी और कभी पैसों की तंगी नहीं होगी.

तरक्‍की और धन-समृद्धि दिलाएगा दिवाली का ये टोटका

दिवाली की रात सिंदूर और सरसों को मिलाकर घर के मेन गेट पर तिलक लगाएं. इससे भी बेहतर होगा कि यदि सिंदूर में सरसों के तेल को मिलाकर बने मिश्रण से गेट पर स्‍वास्तिक का शुभ चिह्न बनाएं. ऐसा करने से घर हमेशा बुरी नजर से बचा रहता है. साथ ही घर सौभाग्‍य और सुख-समृद्धि आती है. दिवाली की पूजा में स्‍वास्तिक के चिह्न जरूर किया जाता है. इससे मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होती हैं और धन देती हैं.

शनि की बुरी नजर से भी मिलेगी राहत

ऐसे लोग जिन पर शनि की बुरी नजर है या शनि की महादशा यानी कि साढ़ेसाती-ढैय्या चल रही है उन्‍हें सिंदूर और सरसों के तेल का यह उपाय करना बहुत लाभ देगा. शनि की महादशा करियर, आर्थिक, वैवाहिक जीवन और सेहत से जुड़ी कई परेशानियां देती है. ऐसे में सिंदूर और सरसों के तेल का यह टोटका इन समस्‍याओं से राहत देगा. यदि हनुमान जी के मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और बजरंगबली को सिंदूर अर्पित करें तो भी आर्थिक समस्‍याओं समेत तमाम परेशानियां दूर होती हैं.

