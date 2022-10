Camphor Benefits: नवरात्रि में कपूर का इस तरह करें सही इस्तेमाल, कम लोग ही जानते हैं इसके चमत्कारी फायदे

How To Use Camphor: नवरात्रि चल रहे हैं. ऐसे में देशभर में पूजा-पाठ के जरिए माता को प्रसन्न करके जीवन में खुशहाली लाने की कामना हो रही है. शक्ति आराधना के इन नौ दिनों में पुरोहित और ज्योतिषी सुख, समृद्धि और शांति के कई उपाय बता रहे हैं. ऐसे में आइए आज आपको हम बताते हैं कपूर के ऐसे उपाय जिनसे आपकी जिंदगी बदल जाएगी.

कपूर के चमत्कारी फायदे

कपूर (Camphor) को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है और यह कई तरह की मुसीबतों को भी दूर करता है. कपूर आपके घर में सुख और समृद्धि लाता है. इतना ही नहीं, ये आपकी लाइफ में इस्तेमाल हो सकने वाला वो काम का टूल है जिसकी मदद से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं. दरअसल कपूर की खुशबू में नकारात्‍मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्‍मक ऊर्जा (Positive Energy) लाने की शक्ति होती है. कपूर वातावरण को शुद्ध कर देता है. धर्म के अलावा ज्‍योतिष (Astrology) और वास्‍तु (Vastu) में भी कपूर को बहुत अहमियत दी गई है.

कपूर के उपाय

कपूर को पूजा से लेकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए ज्‍योतिष-वास्‍तु के उपायों और टोटकों में भी उपयोग किया जाता है, जो कि बेहद प्रभावी नतीजे (Effective Results) देता है. आज कपूर के आसान उपाय जानते हैं, जो धन-संपत्ति, सुख, अच्‍छी मैरिड लाइफ देते हैं. यानी इस कपूर के इतने फायदे हैं, जिनके बारे में कम लोग ही जानते हैं.

1. सबसे पहले बात आर्थिक तंगी दूर करने की तो नवरात्रि में कपूर से मां की आरती करना बहुत फलदायी माना गया है. शक्ति की आराधना के इन दिनों में रोज सुबह कपूर को पूरे घर में घुमाएं और लक्ष्मी माता की सच्चे मन से पूजा और आरती करें. मान्यता है इस उपाय से गरीब भी धनवान बन जाता है.

2. अब बात आपकी उन कोशिशों की जिनके लगातार अपनाने और कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको काम में सफलता नहीं मिल रही है. यानी कोई न कोई रुकावट लगातार आ रही है तो नवरात्रि के दिनों में एक चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में अच्छे से घुमाएं. मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी तरक्की के रास्ते में आ रहीं सारी बाधाएं एक साथ खत्म हो जाएंगी.

3. बीमारियों ने काफी समय से घेर रखा हो और सही इलाज के बावजूद कोई फायदा न मिल रहा हो तो पानी में कपूर के तेल की दो बूंद डालकर स्नान करें. उपाय बताने वालों का कहना है कि ऐसा करने से आपका शरीर स्वच्छ होता है और निगेटिव एनर्जी भी दूर होती है, इस तरह धीरे-धीरे बीमारी भी खत्म होने लगती है.

4. अगर आप भगवान की कृपा से स्वस्थ्य हैं और पैसे की भी कोई तंगी नहीं है लेकिन वो पैसा आपके हाथ में नहीं टिक रहा हो या फिर अनावश्यक खर्चे बढ़ रहे हों या लंबे समय से कहीं फंसा हुआ पैसा मिलने के आसार न दिख रहे हों तो आज से ही एक गुलाब के फूल में कपूर जलाकर मां दुर्गा को अर्पित करें. इससे आपकी आर्थिक परेशानी और दिक्कतें दूर होने लगेंगी.

5. अगर किसी के घर में वास्तु दोष हो तो परिवार के लोगों के बीच अनबन और तनातनी बनी रहती है. आए दिन घरेलू विवाद और झगड़े बढ़ जाते हैं. पति-पत्नी के रिश्ते में भी कड़वाहट आ जाती है. इससे बचने के लिए घर के चारों कोनों में एक कपूर का टुकड़ा रख दें. जैसे-जैसे ये गलता जाएगा घर में मौजूद निगेटिव ऊर्जा खत्म होगी और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में बताए गए उपाय सामान्य ज्योतिषीय जानकारी और मान्यताओं पर आधारित हैं. Zee News इनकी पुष्टि नहीं करता है.)