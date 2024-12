दोषियों को सजा मिली, लेकिन... 12 साल बाद भी निर्भया की मां के मन में है ये दर्द

Nirbhaya Gang Rape: 16 दिसंबर 2012 की रात को दिल्ली की सड़क पर चलती बस में निर्भया (बदला नाम) के साथ गैंग रेप (2012 Delhi Gang Rape) किया गया. अब निर्भया की मां ने अपना दर्द बयां किया है और बताया है कि 12 साल हो गए हैं, लेकिन हालात अब भी वैसे ही हैं जैसे तब थे. बता दें कि गैंगरेप के के 17 दिनों बाद निर्भया जिंदगी की जंग के बाद हार गई और 29 दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल में ही मौत हो गई. निर्भया के दोषियों को सजा दिलाने में 8 साल का लंबा समय लगा था और साल 2020 में उन्हें फांसी दी गई.

12 साल बाद भी निर्भया की मां के मन में है ये दर्द

दिल्ली में 2012 के गैंग रेप की शिकार 'निर्भया' की मां आशा देवी ने महिला सुरक्षा पर सवाल उठाया है और कहा है कि हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष अभी भी जारी है, लेकिन स्थिति नहीं बदली है. उन्होंन कहा, 'आज 12 साल हो गए हैं... हालात वैसे ही हैं जैसे तब थे. मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहती हूं कि हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष अभी भी जारी है, हालांकि, स्थिति नहीं बदली है. हालात अब बदतर हो गए हैं.'

निर्भया को न्याय मिला, दोषियों को सजा मिली, लेकिन...

निर्भया की मां ने कहा, 'न्याय की कोई उम्मीद नहीं है. समाज कहां जा रहा है, हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं. 'निर्भया' को 12 साल हो गए हैं. उसे न्याय मिला, दोषियों को सजा मिली, लेकिन इतनी सारी घटनाएं हुईं और मुझे नहीं लगता कि दूसरी लड़कियों को न्याय मिला है. हमारे समाज और व्यवस्था में सुधार की जरूरत है.'

