Tulsi Upay: साल 2022 के आखिरी गुरुवार तुलसी का ये उपाय बनाएगा मालामाल, कभी रूठ कर नहीं जाएंगी धन की देवी

When to Plant Tulsi At Home: नया साल शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है. ऐसे में हर व्यक्ति की यही कोशिश रहती है कि उसके साल की शुरुआत अच्छे से हुए. मां लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि और धन की कमी नहीं होती. कहते हैं कि व्यक्ति का साल का पहला दिन अगर अच्छा गुजरता है, तो सालभर उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती.

ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ उपायों के बारे में बताया गया है. कहते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है. ऐसे में अगर सही दिन तुलसी के पौधे को घर में लगाया जाए, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नए साल से पहले आखिरी गुरुवार के दिन अगर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाए, तो सालभर घर में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है. आइे जानते हैं नए साल पर तुलसी से जुड़े कुछ उपायों के बारे में.

इस दिन लगाएं तुलसी का पौधा

वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे का खास महत्व है. कहते हैं कि साल के आखिरी गुरुवार के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाने से व्यक्ति को जीवन में आर्थिक संकट नहीं होता. गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और तुलसी जी को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय दिन माना जाता है. इसलिए घर में तुलसी का पौधा घर में लगाने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है. कहते हैं कि गुरुवार के दिन तुलसी जी का पूजन करने से घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है.

साल का ये महीना है बेहद खास

तुलसी का पौधा अगर सही माह और सही तिथि में लगाया जाए, तो घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है. तुलसी का पौधा साल में कार्तिक माह में लगाया जाता है. कहते हैं कि इस माह में तुलसी की पूजा करने और नियमित दीपक जलाने से भक्तों की मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं.

इस दिन छूना माना जाता है अशुभ

ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी का पौधा छूना पाप माना गया है. वैसे तो हर दिन तुलसी में जल अर्पित किया जाता है. लेकिन रविवार के दिन भूलकर भी जल अर्पित न करें. रविवार के साथ एकादशी के दिन भी तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता. कहते हैं कि तुलसी माता एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)