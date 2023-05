Vastu tips for wealth and prosperity in Hindi: घर-दफ्तर या किसी भी जगह को बनाने में वास्तु शास्‍त्र में बताए गए नियमों का ध्‍यान रखा जाता है ताकि उस जगह पर सकारात्‍मकता रहे. सुख-शांति, समृद्धि रहे. इसलिए घर बनाने से पहले वास्‍तु शास्‍त्र की कुछ महत्‍वपूर्ण बातों का ध्‍यान रखना चाहिए, ताकि घर के लोग सुख-शांति से रहें, उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना रहे, वे तरक्‍की करें और हमेशा स्‍वस्‍थ रहें. आज हम घर के लिए वास्‍तु शास्‍त्र के कुछ प्रमुख नियम जानते हैं.