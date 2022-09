Vastu Tips for Clock: घर-ऑफिस की इस दिशा में न लगाएं घड़ी, होंगे एक के बाद एक नुकसान, छा जाएगी कंगाली!

Right Direction of Clock in Hindi: बुरा समय अच्‍छे कामों का भी बुरा फल देता है, यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा न हो तो घर में घड़ी हमेशा सही जगह पर लगाएं. घर या ऑफिस में गलत दिशा या जगह पर लगी दीवार घड़ी बहुत नुकसान पहुंचाती है. वॉल क्‍लॉक को हमेशा सही जगह पर ही लगाना चाहिए. वास्‍तु शास्‍त्र में दीवार घड़ी लगाने के कुछ नियम और सही दिशा बताई गई है. इनका पालन जरूर करना चाहिए.

घड़ी लगाते समय इन बातों का रखें ध्‍यान

- वास्तु शास्त्र के अनुसार घड़ी को उत्तर पूर्व दिशा की दीवार पर लगाना शुभ है. यह दिशा सकारात्मक उर्जा से भरपूर होती है. इस दिशा में घड़ी लगाने से तेजी से तरक्‍की होती है और मां लक्ष्‍मी घर में वास करती हैं. घर के लोगों की सोच सकारात्‍मक रहती है.

- घर या ऑफिस की दक्षिण दिशा में कभी भी घड़ी न लगाएं. घड़ी लगाने के लिए दक्षिण दिशा को अशुभ माना गया है. दक्षिण दिशा में घड़ी लगाने से घर में नकारात्‍मकता बढ़ती है. यह दिशा यम की दिशा मानी जाती है.

- इसके अलावा दरवाजे के ऊपर भी घड़ी न लगाएं. ऐसा करने से भी लोगों पर नकारात्‍मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है.

- घर में यदि कोई बंद या खराब घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत घर से बाहर हटाएं. ऐसी घड़ी आपकी तरक्‍की रोकती है और वास्‍तु दोष पैदा करती है. इससे घर में गरीबी आती है.

- घड़ी के रंग का भी ख्‍याल रखें. कभी भी घर या दफ्तर में लाल, काले या नीले रंग की घड़ी नहीं लगानी चाहिए. पीले, हरे या हल्के भूरे रंग की घड़ी लगाना शुभ होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

