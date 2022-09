1- October 2022 Festival Date List: 25 सितंबर से अक्टूबर तक त्योहारों की धूम, जानें कब हैं दशहरा, दिवाली और छठ पूजा? Click Here To Read Full Story

पितृ पक्ष यानी श्राद्ध के खत्म होने में अब केवल 2 दिन बचे हैं. 25 सितंबर को आखिरी श्राद्ध होगा, इसके साथ ही इस साल के पितृ पक्ष का समापन हो जाएगा. इसके अगले दिन यानी नवरात्रि की शुरुआत से देश में फेस्टिवल सीजन (Festival Season 2022) शुरू हो जाएगा. इस सीजन में नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, करवा चौथ और शरद पूर्णिमा जैसे बड़े त्योहार आएंगे.

2- Surya Grahan 2022: दिवाली के अगले दिन लगने जा रहा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, इन 4 राशियों पर छा रहा बड़ा संकट; कर लें उपाय Click Here To Read Full Story

देश के सबसे बड़े त्योहार दिवाली को आने में अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं. इस बार दिवाली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी. इसके अगले दिन 25 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा होगी. उसी दिन इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2022) होगा. इस ग्रहण के दौरान सूर्य तुला राशि में रहेंगे. यह उनकी नीच राशि मानी जाती है. त्योहार के मौके पर होने वाले इस सूर्य ग्रहण का असर यूं तो सभी 12 राशियों पर पड़ेगा लेकिन 4 राशियों को उस दिन विशेष रूप से सावधान रहना होगा. आइए आपको बताते हैं कि वे 4 राशियां कौन सी हैं.

3- Shardiya Navratri 2022: 48 घंटे में शुरू हो रहा है शारदीय नवरात्रि का शुभ मुहूर्त, यहां जानें कलश स्थापना का सही तरीका Click Here To Read Full Story

हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का बड़ा महत्व है. इस साल शारदीय नवरात्रि शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं. नवरात्रि की मंदिरों में तैयारी पूरी हो चुकी हैं. नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा पर घरों में कलश स्थापना की जाती है. नवरात्रि के 9 दिन लोग बड़ी श्रृद्धा से मां दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं. इस साल 26 सितंबर यानी सोमवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं. ये 4 अक्टूबर तक चलेंगे. आइए बताते हैं हैं शुभ मुहूर्त और पूजा विधि.

4- Shukra Pradosh 2022: शुक्र प्रदोष आज, इस विधि से पूजा करने से मां लक्ष्‍मी होंगी प्रसन्‍न, देंगी अपार धन Click Here To Read Full Story

हर महीने 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है. प्रदोष व्रत कृष्‍ण पक्ष और शुक्‍ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्‍त होता है. जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो सोम प्रदोष कहते हैं और शुक्रवार के दिन पड़ता है तो उसे शुक्र प्रदोष कहते हैं. आज 23 सितंबर को शुक्र प्रदोष है. चूंकि शुक्रवार का दिन मां लक्ष्‍मी को समर्पित है, इसलिए शुक्र प्रदोष को शिव-पार्वती के साथ-साथ मां लक्ष्‍मी की कृपा पाने के लिए भी खास माना जाता है.

5- Shardiya Navratri 2022: क्‍यों मनाई जाती हैं शारदीय नवरात्रि, क्‍या है इसके पीछे की पौराणिक कहानी? Click Here To Read Full Story

भारत देश में नवरात्रि का पर्व बहुत जोर-शोर से मनाया जाता है. देश के कई राज्‍यों में इसकी धूम रहती है. फिर चाहे बात गुजरात के गरबा की हो, बंगाल की दुर्गा पूजा की हो या कुल्‍लू के दशहरे की हो. इसके अलावा राजस्‍थान, दिल्‍ली, मध्‍य प्रदेश, उत्‍तर प्रदेश आदि में लोग भक्ति भाव से मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा-उपासना करते हैं, 9 दिन तक व्रत रखते हैं. इसके लिए नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना करते हैं. आइए जानते हैं नवरात्रि क्‍यों मनाई जाती है. बता दें कि इस साल 26 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ होंगी और 5 अक्‍टूबर को दशहरा मनाया जाएगा.

6- Diwali 2022: दीपों के पर्व पर बन रहा है खास संयोग, इस बार एक साथ है छोटी और बड़ी दिवाली Click Here To Read Full Story

हिंदूओं के प्रमुख त्योहार दीपावली का लोगों को हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है. दीपों का ये त्योहार लोगों के लिए खुशियां लेकर आता है. हर तरफ चहल-पहल दिखने लगती है. धनतेरस से दीपावली की शुरुआत हो जाती है. इसके बाद छोटी फिर बड़ी दीपावली मनाते हैं. हालांकि, इस बर ऐसा संयोग बन रहा है कि छोटी और बड़ी दिवाली एक साथ मनाई जाएगी.

7- Astro Tips: कुत्ता ऐसी हरकत करते दिखाई दे तो मिलने वाला है छप्पर फाड़ पैसा, हर इच्छा होगी पूरी Click Here To Read Full Story

कुत्ता यूं तो सर्वाधिक वफादार और चौकन्ना जानवर माना जाता है, शायद इसलिए लोग उसे पालते भी हैं. उसकी सूंघने और पहले से ही घटनाओं का आकलन करने की शक्ति भी गजब की होती है, शायद इसलिए पुलिस विभाग भी उसका उपयोग चोरों या फिर गंभीर अपराध के मामले में दोषियों को पकड़ने में करती है. कुत्ते अपनी इसी शक्ति के माध्यम से हम लोगों को कई शुभ और अशुभ संकेत भी देते हैं.

8- महिलाओं को किस दिन धोने चाहिए बाल? वर्जित दिनों में धोना पड़े तो पहले करें ये उपाय Click Here To Read Full Story

हिंदू धर्म शास्‍त्रों, ज्‍योतिष शास्‍त्र और वास्‍तु शास्‍त्र में हर दिन किए जाने वाले कामों को लेकर कुछ नियम बताए हैं. इन नियमों का पालन न करने से जीवन में कई तरह की समस्‍याएं होती हैं, हानि होती हैं. इन्‍हीं नियमों में से एक महिलाओं के लिए बाल धोने के शुभ-अशुभ दिनों से संबंधित है. खासतौर पर सुहागिन महिलाओं को सप्‍ताह के कुछ दिनों में सिर धोने या बाल धोने की मनाही की गई है. जानते हैं महिलाओं के बाल धोने को लेकर नियम.

9- Horoscope Today: इन राशियों के लिए आज का दिन रहने वाला है खास, पढ़ें अपना राशिफल Click Here To Read Full Story

शनिवार को वृष राशि के लोग अपने ऑफिस के विवादों को सुलझाने का प्रयास करें, उन्हें उलझाएं तो कतई नहीं, अन्यथा आप ही उसमें उलझ जाएंगे. वहीं, वृश्चिक राशि के व्यापारियों को अपने काम की शाखा खोलने का समय आ गया है.

10- Mole On Body: अगर आपके शरीर के इस हिस्से में है ये तिल, समझिए होने वाली है चांदी Click Here To Read Full Story

शरीर में तिलों का रहस्य बहुत ही गूढ़ होता है. महिलाओं के गाल या ठोड़ी के तिल उनकी खूबसूरती में चार चांद तो लगाते ही हैं, साथ ही उनके भावी जीवन के लिए कुछ संकेत भी करते हैं. आइए तिलों के इस गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं.

अपनी निःशुल्क कुंडली पाने के लिए यहाँ तुरंत क्लिक करें