पेड़ से टकराई 2 करोड़ की Porche, जलकर हो गई 'स्वाहा', लोग बोले- इससे अच्छी तो Tata Nano है

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लाल रंग की पोर्श कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. इस लग्जरी स्पोर्ट्स कार की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह कार गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर 56 से आ रही थी और सिकंदरपुर की ओर जा रही थी. सेक्टर 27 में डिवाइडर से टकराकर डिवाइडर से टकराकर ही सर्विस लेन पर जा गिरी. सर्विस लेन पर गिरने के बाद वाहन पेड़ से टकराकर दूर जा गिरा और साइड में जाते ही अचानक आग पकड़ ली. यह पोर्श जर्मनी 911 है, जो एक स्पोर्ट्स कार है. इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है.

Gurugram | A speeding luxury car caught fire & burned to ashes after hitting a tree at Golf Course road, in the early morning hours today. The car also collided with a divider before hitting a tree. The driver fled the spot, no one was injured in the incident pic.twitter.com/FG1ACXbdmB

