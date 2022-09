Luxury Car: 2.4 करोड़ की कार लंदन से चोरी कर ले गए पाकिस्तान, इस फीचर से पकड़ा गया रैकेट

Bentley car stolen: पाकिस्तान से एक लग्जरी कार बरामद हुई है, जिसकी कीमत 3 लाख डॉलर (करीब 2.4 करोड़ रुपये) है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कार को कुछ दिनों पहले लंदन से चुराया गया था. चोरी काफी शातिर थे, बावजूद इसके वह एक छोटी सी लगती कर बैठे. एक ट्रैकिंग फीचर के कारण गाड़ी को ट्रैक कर लिया गया. बाद में रेड मारकर गाड़ी बरामद की गई और इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लग्जरी कार Bentley Mulsanne को लंदन से कुछ दिन पहले चोरी किया गया था.

इस तरह ट्रैक हुई गाड़ी

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि यूके के अधिकारियों ने एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से इस कार को ट्रैक किया है. ट्रैकिंग के जरिए कार की वास्तविक लोकेशन का पता लग गया. यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी से सूचना मिलने पर कराची में कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम एनफॉर्समेंट (CCE) ने छापेमारी की. इसमें चोरी की गई बेंटले मल्सैन सेडान कार को शहर के पॉश इलाके में एक घर के अंदर बरामद किया है.

Custom raided a house in DHA Karachi to recover Bentley which was allegedly stolen from London. pic.twitter.com/xoXvQIgiNO

— Usama Qureshi (@UsamaQureshy) September 3, 2022