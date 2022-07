Horror Crash Video: F1 रेस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश! नहीं देखा होगा ऐसा वीडियो पहले कभी

British Grand Prix Horror Crash: ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 (British Grand Prix 2022) में एक ऐसा भयानक एक्सीडेंट (Horror Accident) हुआ है, जिसका वीडियो देख आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे. इस दुर्घटना को तो कुछ लोग फॉर्मूला वन रेस (F1 Race) के इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश (Biggest Crash) कह रहे हैं. बता दें कि जिस कार का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 में रेस के दौरान एक्सीडेंट हुआ है, उसमें चीनी ड्राइवर Zhou Guanyu सवार थे. Zhou Guanyu की कार को दूसरी कार पीछे टक्कर मारती है और चीनी ड्राइवर की कार अनियंत्रित हो जाती है. कार पलट जाती है और कार के ऊपरी हिस्से के सड़क से टच होने से बहुत तेज से चिंगारी निकलने लगती है और आग लग जाती है. वीडियो में दिख रहा है कि Zhou Guanyu की कार रेस ट्रैक से बाहर हो जाती है और फेंसिंग पर जाकर गिरती है.

ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 में हुआ बड़ा हादसा

बता दें कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 (British Grand Prix 2022) में ये भयानक दुर्घटना पहले लैप में ही हो गई. Zhou Guanyu की कार जैसे ही एक मोड़ पर पहुंचने वाली थी कि उनके पीछे चल रही एक कार अनियंत्रित हो जाती है और उनकी कार में पीछे से टक्कर मार देती है. गौरतलब है कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस एक्सीडेंट को देख हैरान है. फॉर्मूला 1 की गर्वनिंग बॉडी, FIA ने कहा कि दोनों ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद होश में थे और उनकी मेडिकल जांच की गई. आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी.

खौफनाक एक्सीडेंट देख डरे दर्शक

गौरतलब है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 (British Grand Prix 2022) में हुई दुर्घटना का वीडियो कैमरे में कई एंगल से कैद हुआ. इस एक्सीडेंट के वीडियो के छोटे-छोटे क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक अन्य वीडियो में देखा जा सकता है कि Zhou Guanyu की कार टक्कर लगने के बाद तेजी से फेंसिंग की तरफ आने लगती है, जिससे फेंसिंग के पास बैठे दर्शक डर जाते हैं और अपनी सीट को छोड़कर भागने लगते हैं.

I hope Zhou is okay after that crash it was worse than it looked #BritishGP pic.twitter.com/RI0Z1WQ7AU

— Tanya (@Taaaanxo) July 3, 2022