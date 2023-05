Car Care Tips: सावधान! हैंडब्रेक लगाने में ज्यादातर लोग कर रहे ये गलती! हो जाएगा बड़ा नुकसान

How to use handbrake on car: एक गाड़ी को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए, हमें अपनी गाड़ी के सभी फ़ंक्शन का ठीक तरीके से उपयोग करना चाहिए. हैंडब्रेक एक ऐसा ही फंक्शन है जो गाड़ी के लंबे समय तक एक जगह रोके रखने में मदद करता है. यह मुसीबत के समय आपकी जान बचाने के भी काम आ सकता है. इसलिए अपनी गाड़ी को रोके रखने के लिए हैंडब्रेक का इस्तेमाल करना चाहिए. बहुत से लोग इसके सही इस्तेमाल के बारे में नहीं जानते हैं. इसके अलावा, बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या वे अपनी कार को लंबे समय तक पार्क करते समय हाथ ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहिए? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं.