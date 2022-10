Watch Video: जब 50000 रुपये के सिक्के लेकर TVS Jupiter खरीदने शोरूम पहुंच ग्राहक, तो हुआ कुछ ऐसा

TVS Jupiter Price, Features: दिवाली के आसपास त्योहारी सीजन में बहुत से लोग वाहन खरीदते हैं. इस दौरान वाहन निर्माता कंपनियों की बिक्री भी बढ़ जाती है. पूरे साल के दौरान सबसे ज्यादा वाहनों की बिक्री और खरीदारी, त्योहारी सीजन में ही होती है. हालांकि, वाहन खरीदने का मतलब बड़ी राशि खर्च करना होता है. अगर आप कोई बेहतर 100cc या 125cc मोटरसाइकिल/स्कूटर खरीदते हैं, तो आपको कम से कम 50000 रुपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे. ऐसे में बहुत से लोग होते हैं, जो थोड़ा-थोड़ा पैसा जोड़ते हैं और फिर वाहन खरीदते हैं.

अब रुद्रपुर से एक वीडियो सामने आया है, जहां एक शख्स ने 50 हजार रुपये के सिस्के जमा किए और टीवीएस के शोरूम पर जुपिटर स्कूटर खरीदने पहुंच गया. शख्स ने टीवीएस जुपिटर के लिए 50 हजार रुपये का भुगतान सिस्कों में किया और बची हुई रकम की EMI बनवा ली. वीडियो में दिखाई दे रही है कि सिस्से टेबल पर सजे हुए हैं और एक शख्स उन्हें गिन रहा है जबकि एक अन्य शख्स टेबल के दूसरी ओर बैठा हुआ है. देखें वीडियो-

Customer paid 50k in coins to buy TVS Jupiter scooter at TVS showroom in Rudrapur. pic.twitter.com/lzkOMCABP8

— Lakshya Rana (@LakshyaRana6) October 24, 2022