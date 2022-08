बिना DL के बेफिक्र होकर दौड़ाएं ये Electric Scooter, पुलिस नहीं काट पाएगी चालान!

Electric Scooters That Can Be Ride Without DL: आपको जानकारी होगी कि अगर आपके पास डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप मोटर वाहन नहीं चला सकते हैं. लेकिन, क्या आप यह जानते हैं कि बाजार में कई ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मौजूद हैं, जिन्हें चलाने के लिए आपको डीएल की जरूरत नहीं होगी. अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको कुछ ऐसे ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की जानकारी देने वाले हैं. हम आपको ऐसे 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें बिना डीएल के भी आप बेफिक्र होकर चला सकते हैं.

Hero Electric NYX E5

हीरो इलेक्ट्रिक एनवाईएक्स ई5 की टॉप स्पीड 25 KM/H है. इसमें 250 वॉट की मोटर और 51.2V/30Ah की बैटरी मिलती है. इसे फुल चार्ज करने में 4 से 5 घंटे लगेंगे. यह सिंगल चार्ज पर 85 KM की रेंज दे सकता है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. इसके साथ ही, इसे राइड करने के लिए डीएल की भी जरूरत नहीं है. इसकी कीमत 67,440 रुपये है.

Hero Electric Flash LX

हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश एलएक्स की टॉप स्पीड भी 25 KM/H की ही है. इसमें भी 250 वॉट की एक मोटर और 51.2V/30Ah का बैटरी पैक मिलता है. यह भी फुल चार्ज होने में 4 से 5 घंटे लेता है. इसकी सिंगल चार्ज रेंज भी 85 KM की ही है. इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन और डीएल की जरूरत नहीं है. इसमें और हीरो इलेक्ट्रिक एनवाईएक्स ई5 में डिजाइन का फर्क है. यह 59,640 रुपये का है.

Okinawa Lite

ओकिनावा लाइट की टॉप स्पीड भी 25 किमी की ही है. यह सिंगल फुल चार्ज पर 60 किमी की रेंज दे सकता है. यह करीब 60 हजार की कीमत वाला इसेक्ट्रिक स्कूटर है. इसमें ऑल-एलईडी हेडलैंप, एलईडी इंडिकेटर्स और एलईडी टेललैंप मिलता है. यह भी फुल चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लेता है. इसमें 1.25 kWh की लिथियम आयन बैटरी है.

