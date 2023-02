7-8 Seater क्यों खरीदनी, यह कंपनी लाई 10 सीटर कार! लुक ऐसा कि भूल जाएं Gurkha-Thar

फोर्स सिटिलाइन की खासियत है कि इसमें ड्राइवर के अलावा 9 लोग बैठ सकते हैं. कार में सभी सीट्स फ्रंट फेसिंग हैं. जहां आम तौर पर 7 सीटर कारें 3 पंक्तियों वाली होती हैं, वहीं फोर्स सिटिलाइन में सीट्स के लिए 4 पंक्तियां दी गई हैं. जहां पहली पंक्ति में 2 लोग, दूसरी में 3 लोग, तीसरी में 2 लोग और चौथी में 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं. इसकी कीमत 17.83 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Forget 7-8 Seater Car. This Is Force Citiline with 10 Seater Option

price: Rs. 17.83 lakh (Ex-showroom, Delhi)

Diesel: 2596 cc, 91 HP Power, 250 Nm Torque,

63.5 litre Fuel Tank, 5-speed Manual Transmission, 3140 kg Gross Weight

