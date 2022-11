Car VIP Number: बढ़ाएं अपनी गाड़ी का टशन! सिर्फ 5 स्टेप्स में पाएं VIP नंबर प्लेट, देखते ही लोग देंगे रास्ता

How to Get VIP Number Plate: हर कोई चाहता है कि उनकी गाड़ी सबसे यूनीक लगे. इसके लिए कुछ लोग महंगी और लग्जरी कारें खरीदते हैं, तो कुछ लोग सस्ती कर लेकर ही उसमें मोडिफिकेशन करा लेते हैं. वहीं कुछ लोगों को नंबर प्लेट में क्रिएटिविटी दिखाने का शौक होता है. ऐसे लोगों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सरकार VIP Number Plate की सुविधा देती है. अगर आप आप भी चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का नंबर आपकी पसंद का हो, तो यह खबर आपके काम की है. इसमें हम आपको वीआईपी रजिस्ट्रेशन नंबर (VIP Registration Number) पाने का तरीका बताएंगे.

क्या होता है VIP नंबर?

दरअसल, ट्रांसपोर्ट विभाग हर सीरीज में 001 से लेकर 9999 के बीच के कुछ नंबरों को वीआईपी की लिस्ट में रख लेती है. इन नंबरों को कोई भी खरीद सकता है, हालांकि इसके लिए ज्यादा रकम चुकानी होती है. वीआईपी नंबरों की लिस्ट में भी Super Elite, Single Digit और Semi Fancy Numbers जैसी कैटेगरी होती है. इनके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप भी अपनी बाइक या कार के लिए वीआईपी नंबर लेना चाहते हैं, तो नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

ऐसे पाएं अपनी गाड़ी के लिए VIP नंबर

1. इसके लिए आपको सरकार की परिवहन वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आपको Fancy Number Allocation का विकल्प दिखाई देगा, इसपर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा.

2. यहां आपको लॉगिन का विकप्ल दिया जाएगा. आपको Public User विकल्प पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स डालकर नई यूजर आईडी बनानी है. इस आईडी के जरिए लॉग इन करने के बाद एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा.

3. अब आपको अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ऑफिस को सेलेक्ट करना होगा. फिर व्हीकल कैटेगरी को सेलेक्ट करें.

4. आपके सामने VIP नंबरो की लिस्ट आ जाएगी =सामने ही उनकी कीमत भी लिखी होगी.

5. अब Continue to Register पर टैप करें. आपके सामने एक फॉर्म सामने आएगा. उसको भरने और फीस देने से नंबर आपके नाम पर रजिस्टर हो जाएगा.

