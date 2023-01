Car Tips: कार में कभी नहीं लग सकती आग! इन 7 बातों का रखें ख्याल

How To Keep Car Safe From Fire: जब से क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट और उसमें आग लगने की घटना सामने आई है, तब से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कारों को आग लगने की घटना से कैसे बचाया जाए. कार में कई कारणों से आग लग सकती है. हालांकि, कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर और कुछ टिप्स को फॉलो करके आग लगने की घटना को रोका जा सकता है. इसीलिए, चलिए आपको कार में आग लगने की घटना से बचाव के 7 टिप्स बताते हैं.

इन 7 बातों का रखें ख्याल

-- रेगुलर कार सर्विस कराएं. इसके कई फायदे हैं. रेगुलर सर्विस से कार फिट रहती है.

-- कार स्टार्ट करने से पहले जरूरी चीजें चेक करें, जैसे कहीं ऑयल लीकेज आदि तो नहीं है.

-- कार में जरूरत से ज्यादा एक्सेसरीज न लगाएं. ऐसी एक्सेसरीज से बचें, जिनसे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाए.

-- OEM-ऑथराइज्ड सीएनजी किट का ही इस्तेमाल करें. बाजार में मौजूद किसी भी सीएनजी किट के इस्तेमाल से बचें.

-- ऑथराइज्ड मोबाइल चार्जर का ही इस्तेमाल करें. बाजार से खरीदकर कोई भी मोबाइल चार्जर कार में न लगाएं.

-- कार के अंदर धूम्रपान न करें. सीएनजी कारों में इससे आग लगने का बड़ा खतरा रहता है.

-- कार में अग्निशामक यंत्र रखें. अगर किसी कारण से कार में आग लग जाती है तब यह आग बुझाने में काम आएगा.

इनमें से शायद ही कोई ऐसी बात हो, जो आमतौर पर किसी व्यक्ति को न पता हो लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इन बातों पर गौर नहीं करते हैं, जो गलत है. पेट्रोल-डीजल कार हो या फिर इलेक्ट्रिक कार हो, कई कारणों से आग लगने का खरता रहता है इसीलिए बेसिक बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है.

