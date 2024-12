India US Space Cooperation: भारत और अमेरिका की गहराती दोस्ती अब अंतरिक्ष की 'जिगरी यारी' में बदलने वाली है. दोनों देश अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार हैं. भारत और अमेरिका के अधिकारियों ने अंतरिक्ष सहयोग में अगले कदमों की रूपरेखा तैयार की है. इसमें ह्युमन स्पेस फ्लाइट और जॉइंट स्पेस एक्सप्लोरेशन शामिल हैं. उम्मीद है कि दोनों देश अपने यहां की अंतरिक्ष कंपनियों के बीच वाणिज्यिक साझेदारी को सुविधाजनक बनाएंगे.

ह्यूस्टन में हुई अहम बैठक

अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने हाल ही में टेक्सास के ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर की यात्रा की. व्हाइट हाउस ने बुधवार को बताया कि ह्यूस्टन में 17 दिसंबर को एक बैठक आयोजित की गई थी. इसमें अमेरिका के प्रधान उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर, उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल और क्वात्रा शामिल हुए.

क्वात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'कर्ट कैंपबेल और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर के साथ नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर का दौरा करना अद्भुत था. स्पेस कोऑपरेशन पर चर्चा करने का अवसर मिला, जिसमें कि ह्युमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम और इनोवेशन-टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर के बीच साझेदारी बढ़ाने पर ध्यान दिया गया.' उन्होंने जॉनसन स्पेस सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे इसरो के दो अंतरिक्ष यात्रियों का जिक्र करते हुए कहा, 'ह्यूस्टन में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों से मिलकर भी खुशी हुई.'

Wonderful to visit the Johnson Space Center of @NASA with @DeputySecState Kurt Campbell and Deputy National Security Advisor Jon Finer. Had the opportunity to discuss and space cooperation including in human space flight program and enhancing partnership between the two… pic.twitter.com/9iHNWbVtAd

— Amb Vinay Mohan Kwatra (@AmbVMKwatra) December 18, 2024