धूप में चाहे जितना बाइक पर घूमें, नहीं होगा सनबर्न; आजमाएं ये टिप्स

How To Protect Yourself From Sun When Riding Bike: अगर आप दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो गर्मियों का मौसम आपको परेशान कर सकता है. बाइक हो या स्कूटर हो, अगर आप इनसे चलते हैं तो सूरज की तेज गर्मी आपकी स्किन को खराब कर सकती है. ऐसे में इससे बचने के लिए आपको कुछ टिप्स अपनाने की जरूरत है. आज हम आपको ऐसी ही टिप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाने के बाद आप जितना चाहें धूप में बाइक से सफर करें, लेकिन आपकी स्किन टैन नहीं होगी.

यूवी प्रोटेक्शन वाला हेलमेट लें

तेज धूप न सिर्फ आपकी त्वचा को प्रभावित करती है बल्कि यह आपकी आंखों को भी प्रभावित कर सकती है. ऐसे में हेलमेट खरीदते समय सुनिश्चित करें कि आपके हेलमेट का वाइजर पॉली कार्बोनेट से बना है क्योंकि यह आपकी आंखों को हानिकारक यूवी किरणों से बचाने में मदद करता है. यह आपकी स्किन को भी यूवी किरणों से बचाता है. इससे सनबर्न से बचा जा सकता है.

स्कार्फ़ पहनें

सनबर्न के अलावा, लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने से टैनिंग हो सकती है और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा न हो, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट के नीचे स्कार्फ पहन सकते हैं. इससे आपको गले पर सनबर्न नहीं होगा और न ही टैनिंग होगी.

पूरी बॉडी को कवर करके चलें

अगर आप चाहते हैं कि सूरज की तेज किरणें आपकी स्किन का खराब न कर पाएं तो आपको अपनी स्किन को सूरज की किरणों से बचाना होगा. इसके लिए आप अपनी पूरी बॉडी को कवर करके राइड करें. फुल पैंट, फुल स्लीव वाली शर्ट और जूते पहनकर ही बाइक चलाएं. इसके अलावा, हाथों के ग्लव्स भी पहनेंगे तो बेहतर रहेगा.

