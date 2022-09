Cars Price Hike: करीब एक लाख रुपये महंगी हो गई ये धांसू कार, लेकिन फीचर्स मिलेंगे वही पुराने

Jeep Compass Price Hike: बीते कुछ समय में कारों की कीमतें बढ़ी हैं. तमाम कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर चुकी हैं. कीमतें बढ़ाने के पीछे आमतौर पर कार निर्माण की लागत को बताया जाता है. फिलहाल, अब जीप इंडिया ने भी अपनी पॉपुलर कार कंपास के सभी वेरिएंट की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. जीप इंडिया ने 1 सितंबर, 2022 से कंपास एसयूवी के सभी वेरिएंट्स की कीमतों में 90,000 रुपये की बढ़ोतरी की है. पांच सीटों वाली मिड-साइज एसयूवी के एंट्री-लेवल स्पोर्ट पेट्रोल एमटी वेरिएंट की कीमत अब 19.29 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं, रेंज-टॉपिंग वेरिएंट ट्रेलहॉक की कीमत 32.22 लाख रुपये (दोनों कीमतें, एक्स-शोरूम) तक जाती है.

किस वेरिएंट की कितनी कीमत?

1.4-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन वाले Sport MT वेरिएंट की कीमत 19.29 लाख रुपये, Sport AT वेरिएंट की कीमत 21.87 लाख रुपये, Night Eagle AT वेरिएंट की कीमत 24 लाख रुपये Limited AT वेरिएंट की कीमत 25.69 लाख रुपये और S AT वेरिएंट की कीमत 27.84 लाख रुपये हो गई है. वहीं, 2.0 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन वाले Sport 4x2 MT वेरिएंट की कीमत 20.89 लाख रुपये, Night Eagle 4x2 MT वेरिएंट की कीमत 23.30 लाख रुपये, Limited 4x2 MT वेरिएंट की कीमत 24.89 लाख रुपये, S 4x2 MT वेरिएंट की कीमत 27.04 लाख रुपये, Limited 4x4 AT वेरिएंट की कीमत 28.69 लाख रुपये, S 4x4 AT वेरिएंट की कीमत 30.84 लाख रुपये और Trailhawk 4x4 AT वेरिएंट की कीमत 32.22 लाख रुपये हो गई है.

कार की कीमतों में इजाफा किए जाने के अलावा इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. कार के सभी फीचर्स पहले की तरह ही रहने वाले हैं. हालांकि, जीप ने अब कंपास के लॉन्गिट्यूड (ओ) वेरिएंट को बंद कर दिया है, जो 1.4-लीटर पेट्रोल डीसीटी और 2.0-लीटर डीजल एमटी के साथ उपलब्ध था. बाकी वेरिएंट जारी हैं. गौरतलब है कि जीप कम्पास हाल ही में लॉन्च की गई 2022 Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan, Tata Harrier और MG Hector को टक्कर देती है.

