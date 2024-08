Zee News के पत्रकार ने दिया है Mahindra की नई थार को 'Thar Roxx' का नाम, जानें पूरी कहानी

Mahindra Thar Roxx : महिंद्रा ने आखिरकार अपनी नई 5-डोर थार यानी 'Thar ROXX' को घरेलू बाजार में लॉन्च कर दिया है. आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से ग्राहक इस नई एसयूवी का इंतजार कर रहे थे जो अब खत्म हो चुका है. इस नई Mahindra Thar Roxx को सिर्फ भारत ही नहीं दुनियाभर से जोरदार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं थार के इस यूनीक नाम (Thar Roxx) के पीछे ZEE News के एक वरिष्ठ पत्रकार का हाथ है.

ZEE News के वरिष्ठ पत्रकार ने दिया है Thar Roxx का नाम

नई महिंद्रा थार को Thar Roxx नाम Zee News के पत्रकार सिद्धार्थ एम. पी (सिद्धार्थ माधवा प्रियन) ने दिया है. सिद्धार्थ एम. पी चेन्नई में रहते हैं और वहीं से जी न्यूज के लिए पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं. सिद्धार्थ ने ये नाम उनके कॉलेज डेज में महिंद्रा की तरफ से आयोजित किए गए एक इवेंट के दौरान सुझाया था. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जो नाम वो सजेस्ट कर रहे हैं वो आगे चलकर महिंद्रा की सबसे पॉपुलर ऑफरोडिंग SUV को दिया जाएगा.

This is the hard copy (original) of the pic where I'm seen with the "Mahindra Thar Roxx" tagline I wrote in 2014-15, as a student in SRM Univ, near #chennai #Mahindra team clicked this pic at their on-campus stall, after I wrote the caption.. @anandmahindra @MahindraRise https://t.co/t5s3DiGGaG pic.twitter.com/mZ9Xt1X6dk

— Sidharth.M.P (@sdhrthmp) August 21, 2024