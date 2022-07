बंद हो गई दिलों पर राज करने वाली Maruti की ये सबसे सस्ती और पॉपुलर कार! अब लॉन्च होंगी दो नई गाड़ियां

Maruti Alto 800 Std & LXI Variants Discontinued But New Maruti Alto K10 Launch Soon: मारुति सुजुकी बजट हैचबैक की बादशाह है. इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है. मारुति 800 और जेन के दौर से ही मारुति सुजुकी इस सेगमेंट में बेहद सफल रही है. वर्तमान में मारुति सुजुकी भारत में ऑल्टो, वैगनआर, सिलेरियो और स्विफ्ट जैसी हैचबैक कारों की बिक्री करती है. हालांकि, अब कंपनी ने ऑल्टो के तीन वेरिएंट बंद कर दिए हैं. इनमें Std, LXi और LXi CNG वेरिएंट शामिल हैं, इन्हें अब बंद कर दिया है. मारुति सुजुकी ऑल्टो हैचबैक अब पांच वेरिएंट में उपलब्ध होगी, जिसमें Std (O), LXi (O), LXi (O) CNG, VXi और VXi+ शामिल हैं.

स्टैंडर्ड वेरिएंट के बंद होने से अब मारुति सुजुकी ऑल्टो की शुरुआती कीमत 3.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है, जो 5.03 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. इसका एलएक्सआई (ओ) सीएनजी वेरिएंट सबसे महंगा है. मारुति सुजुकी ऑल्टो में 800cc पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 47 bhp की पावर और 69 Nm टार्क जनरेट करता है. वहीं, ऑल्टो सीएनजी वेरिएंट 40 बीएचपी पावर और 60 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है. यह पांच-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है. सस्ती और माइलेज में दमदार कार लेने के इच्छुक ग्राहकों के लिए ऑल्टो पहली पसंद की कारों में से एक कार होती है.

मारुति लॉन्च करेगी नई Alto 800 और Alto K10!

रिपोर्ट्स के अनुसार, कार निर्माता नई पीढ़ी की ऑल्टो 800 और नई ऑल्टो K10 को लॉन्च करने की तैयारी में है. Alto K10 नए जेनरेशन अवतार में वापस आ रहा है. आंतरिक रूप से इसका कोडनेम Y0K है जबकि ऑल्टो 800 का कोडनेम Y1K है. बता दें कि ऑल्टो K10 को मारुति पहले भी बेचती थी लेकिन 2020 में इसे कम मांग के कारण बंद कर दिया गया था.

