ये रही Maruti Ertiga के सभी वेरिएंट्स की कीमत, माइलेज भी 26KM से ज्यादा; बहुत खरीद रहे लोग

Maruti Ertiga Price & Mileage: मारुति सुजुकी अर्टिगा काफी पॉपुलर 7 सीटर कार है, इसकी हर महीने अच्छी बिक्री होती है. बड़ी फैमिली कार खरीदने वाले लोग इसे काफी पसंद करते हैं. यह पेट्रोल के साथ-साथ सीएनजी फ्यूल ऑप्शन में भी आती है. इसका माइलेज भी जबरदस्त है. अगर आप भी अर्टिगा 7-सीटर खरीदने का मन बना रहे हैं तो चलिए आपको इसके सभी पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट्स की कीमत और माइलेज के बारे में बताते हैं.

मारुति अर्टिगा LXi, VXi, ZXi और ZXi+ जैसे 4 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है, इसके कुल 9 वेरिएंट्स हैं. अर्टिगा की एक्स शोरूम कीमत 8.64 लाख रुपये से शुरू हो जाती है, जो टॉप वेरिएंट के लिए 13.08 लाख रुपये तक जाती है. इसके सीएनजी वेरिएंट्स की कीमत 10.73 लाख रुपये (एक्स शोरूम) से लेकर 11.83 लाख रुपये (एक्स शोरूम) तक है. अर्टिगा में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता है, इसी में सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है.

इसके बेस वेरिएंट Maruti Ertiga Lxi (O) मैनुअल ट्रांसमिशन की कीमत 8.64 लाख रुपये है. वहीं, इसके बाद Maruti Ertiga Vxi (O) मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 9.78 लाख रुपये है. फिर, Maruti Ertiga VXI (O) मैनुअल CNG वेरिएंट की कीमत 10.73 लाख रुपये है. यह 26KM से ज्यादा का माइलेज ऑफर कर सकता है. इसके बाद, Maruti Ertiga ZXI (O) पेट्रोल मैनुअल की कीमत 10.88 लाख रुपये है.

Maruti Ertiga VXI AT पेट्रोल की कीमत 11.28 लाख रुपये है. Maruti Ertiga ZXI Plus मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 11.58 लाख रुपये है जबकि Maruti Ertiga ZXI (O) CNG वेरिएंट की कीमत 11.83 लाख रुपये है. Maruti Ertiga ZXI AT पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 12.38 लाख रुपये है. फिर, इसके टॉप वेरिएंट Ertiga ZXI Plus AT वेरिएंट की कीमत 13.08 लाख रुपये है.

नोट- खबर में बताई गई ऑन-रोड कीमत में और असल ऑन-रोड कीमत में अंतर संभव है. इसकी अंतिम जानकारी अपने नजदीकी शोरूम से ही लें.

