Maruti ने फिर किया Safety में निराश! फिसड्डी निकली ये तीन कार, मिले सिर्फ 1 स्टार

Maruti Swift, Ignis and S-Presso Crash Test: मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) देश में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी है, हालांकि कंपनी के अधिकतर मॉडल सेफ्टी के मामले में खरे साबित नहीं होते. हाल ही में मारुति सुजुकी की तीन गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया गया और तीनों ही गाड़ियां सेफ्टी में फिसड्डी साबित हुई हैं. इनमें मारुति सुजुकी स्विफ्ट, मारुति सुजुकी इग्निस और मारुति सुजुकी एस्प्रेसो शामिल हैं. ग्लोबल एनकैप (Global NCAP) क्रैश टेस्ट में इन तीनों को सिर्फ 1 स्टार हासिल हुआ है. एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन कैटेगरी में इन तीनों को एक स्टार मिला, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में स्विफ्ट को 1 स्टार, जबकि इग्निस और एस-प्रेसो को जीरो स्टार मिले हैं.

Maruti Swift Safety Rating

मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने ड्राइवर और पैसेंजर के सिर व गर्दन को अच्छी सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन ड्राइवर की छाती के लिए कमजोर सेफ्टी मिली. स्विफ्ट को एडल्ट प्रोटेक्शन कैटेगरी में 34 में से सिर्फ 19.19 अंक मिले और उसे 1 स्टार मिला. चाइल्ड ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन कैटेगरी में, स्विफ्ट ने 49 में से सिर्फ 16.68 अंक के साथ 0 स्टार हासिल किए हैं.

Maruti Ignis Safety Rating

मारुति Ignis ने एडल्ट प्रोटेक्शन सेक्शन में 34 में से सिर्फ 16.48 अंक हासिल किए और 1 स्टार पाए हैं. इसमें ड्राइवर और पैसेंजर के सिर और गर्दन को अच्छी सुरक्षा मिली, जबकि चालक की छाती को कमजोर सुरक्षा मिली है. चाइल्ड ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के मामले में इग्निस को 49 में से 3.86 प्वाइंट्स के साथ 0 स्टार रेटिंग मिली है.

#Maruti #Swift, #Ignis, And #SPresso Score Poorly In Global NCAP Crash Tests

Swift’s safety rating drops from two to one star.

Ignis scored a one star rating for adult safety and zero for child protection.

S-Presso scored zero star for child and 1 star for adult@GlobalNCAP pic.twitter.com/iWHganDpzd

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) December 12, 2022