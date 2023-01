MG Hector 2023 लॉन्च से पहले ही लीक, इस फीचर्स से बजाने जा रही सबकी बैंड

MG Hector facelift 2023: भारतीय बाजार में मिड-साइज एसयूवी की भी काफी डिमांड है. टाटा से लेकर महिंद्रा, हुंडई और एमजी मोटर्स इस सेगमेंट में आपस में टक्कर करती हैं. एमजी इस सेगमेंट में अपनी MG Hector की बिक्री करती है. यह कंपनी के लिए बेस्ट सेलिंग कार रही है. हेक्टर ने हाल ही में इसकी 1 लाख वीं यूनिट्स रोल आउट होने का मुकाम हासिल किया. हालांकि Scorpio N, XUV700, Hyundai Alcazar और Tata Harrier के मुकाबले MG Hector बिक्री के मामले में थोड़ी पीछे चल रही है. अब कंपनी इस मिड साइज एसयूवी को नए अवतार में लाने जा रही है. हालांकि लॉन्चिंग से पहले ही इसकी तस्वीरें लीक हो गई है.

2023 एमजी हेक्टर हुई लीक

ऑफिशियल लॉन्च से पहले, 2023 MG Hector SUV का वीडियो Fuel Injected यूट्यूब चैनल ने शेयर किया था. वीडियो थोड़े समय बाद ही हटा लिया गया. नई हेक्टर के लुक और फीचर्स तक काफी कुछ बदलने जा रहा है. नई फेसलिफ्ट में 14 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम गिया गया है, जो अपने सेगमेंट का सबसे बड़ा डिस्प्ले है.

2023 MG Hector Facelift first look leaks ahead of launch.

14 Inch Display

ADAS

Big Grill

and Refreshed Look#MGHector

Images - Fuel injected pic.twitter.com/ArFdEBNcUB

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) January 4, 2023