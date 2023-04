नई Toyota Fortuner में होने वाले हैं ये 4 बड़े बदलाव! क्या इस बार मिलेगी Sunroof?

New Toyota Fortuner To Launch Soon: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर नए यूवी (यूटिलिटी व्हीकल) की रेंज के साथ अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करने की योजना बना रही है. इसके कई नए प्रोडक्ट अगले कुछ सालों में सड़कों पर उतरेंगे. योजना में चार नई एसयूवी- Fronx बेस्ड SUV कूप, थ्री-रो SUV, न्यू-जेन फॉर्च्यूनर और इलेक्ट्रिक SUV सहित एक MPV (अर्टिगा-बेस्ड) शामिल हैं. अगली पीढ़ी की टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में करें तो इसका 2024 में ग्लोबल डेब्यू हो सकता है. इसके बाद इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा. इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर और पावरट्रेन में बड़े अपडेट किए जाएंगे. कई नए फीचर्स जोड़े जाएंगे.

डिजाइन

हाल ही में जापानी वाहन निर्माता कंपनी ने अगली पीढ़ी के टोयोटा टैकोमा पिकअप (ग्लोबल-स्पेक) का टीज़र जारी किया था. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2024 टोयोटा फॉर्च्यूनर, आगामी टैकोमा के साथ अंडरपिनिंग, नई हाइब्रिड पावरट्रेन और तकनीक साझा कर सकती है. पिकअप का डिज़ाइन लैंड क्रूज़ 300, टुंड्रा पिकअप और सिकोइया से प्रेरित लगता है. हाल ही में जापानी वाहन निर्माता कंपनी ने अगली पीढ़ी के टोयोटा टैकोमा पिकअप (ग्लोबल-स्पेक) का टीज़र जारी किया था. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2024 टोयोटा फॉर्च्यूनर, आगामी टैकोमा के साथ अंडरपिनिंग, नई हाइब्रिड पावरट्रेन और तकनीक साझा कर सकती है. पिकअप का डिज़ाइन लैंड क्रूज़ 300, टुंड्रा पिकअप और सिकोइया से प्रेरित लगता है. फीचर्स

रिपोर्ट्स की मानें तो नई फॉर्च्यूनर को एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) मिल सकता है. इसमें एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर्स होंगे. व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (वीएससी) सिस्टम के साथ इसकी सेफ्टी को और बढ़ाया जाएगा. मौजूदा हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील की जगह पर इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील दिया जाएगा. इसमें सनरूफ भी ऑफर की जा सकती है. हाइब्रिड पावरट्रेन

जनरेशन चेंज के साथ Fortuner को हाइब्रिड पावरट्रेन मिलेगा. जैसा ऊपर बताया गया है कि यह टैकोमा पिकअप के साथ इंजन सेटअप साझा करेगी. इसमें 2.4L, 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जिसे हाइब्रिड तकनीक के साथ जोड़ा जा सकता है. भारत में नई 2024 Toyota Fortuner के डीजल हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आने की उम्मीद है. कीमत

नए एडवांस फीचर्स, महत्वपूर्ण डिजाइन अपडेट्स और हाइब्रिड पावरट्रेन के कारण नई टोयोटा फॉर्च्यूनर निश्चित रूप से ज्यादा महंगी होगी. एसयूवी के मौजूदा मॉडल की कीमत 32.59 लाख रुपये से 50.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|