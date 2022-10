Ola आज करेगी दिवाली धमाका, लॉन्च होगा कंपनी का सबसे सस्ता Electric Scooter, बस 80 हजार दाम

Ola cheapest Electric Scooter: अगर आप मार्केट में एक सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. पॉपुलर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक आज (22 नवंबर को) अपना नया प्रोडक्ट लाने के लिए तैयार है. माना जा रहा है कि यह कंपनी का अब तक का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा. ओला इलेक्ट्रिक और कंपनी के सीईओ भाविश इस बारे में सोशल मीडिया पर ऐलान कर चुके हैं. माना जा रहा है कि इस स्कूटर की कीमत करीब 80 हजार रुपये हो सकती है. आइए जानते हैं ज्यादा डिटेल्स

2 बजे होगा लॉन्च

लॉन्च से ठीक एक दिन पहले ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने एक ट्वीट करके इवेंट की जानकारी दी है. ओला इलेक्ट्रिक ने अपने ट्वीट में लिखा, "अपना कैलेंडर मार्क कर लीजिए और सरप्राइजेस से भरी शाम के लिए तैयार हो जाइए. कल 2 बजे मिलते हैं." इससे पहले कंपनी ने एक टीजर जारी कर इलेक्ट्रिक स्कूटर की झलक दिखाई थी. कंपनी ने टीजर के साथ लिखा था कि अगर आपका फेस्टिव सीजन आपके लिए पर्याप्त नहीं हो तो हम आपको MoveOS 3 के साथ एक पार्टी में आमंत्रित कर रहे हैं, जो पूरे वर्ष चलेगी.

Mark your and get set for an afternoon of surprises. India, see you at 2pm tomorrow! #EndICEage pic.twitter.com/2GN5R1BZkk

— Ola Electric (@OlaElectric) October 21, 2022