Video: इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेकर बदल जाएगा आपका नज़रिया जब देखेंगे इन्हें स्टंट करते हुए

ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ने बाज़ार में आते ही धूम मचा दी है और बुकिंग विंडो खुलते ही भारी मांग के चलते कंपनी को इसे बंद करना पड़ा है. भारत में ओला ने कुछ समय पहले ही S1 और S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च की हैं जिनका एक वीडियो ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने डाला है. वीडियो में ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स स्टंट करते नज़र आ रहे हैं जिससे साबित होता है कि ये दोनों किसी दमदार इंजन के साथ आने वाले स्कूटर से कम नहीं है. बता दें कि ओला S1 के लिए शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए है जो S1 प्रो के लिए 1.30 लाख रुपए तक जाती है.

Having some fun with the scooter!

Test rides begin in the coming week and first deliveries begin soon after pic.twitter.com/9YVFHpLwZw

— Bhavish Aggarwal (@bhash) November 7, 2021