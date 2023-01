Ola Electric: चलता-फिरता जान का खतरा है ये Electric Scooter, कभी भी पहुंचा देगा अस्पताल

Ola Electric Scooter Front Suspension: ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) इस समय देश की नंबर वन इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी बनी हुई है. कंपनी का ओला S1 काफी पॉपुलर स्कूटर है, हालांकि समय-समय पर आने वाली समस्याओं के चलते यह अक्सर खबरों में रहता है. Ola S1 में अक्सर फ्रंट सस्पेंशन (Front Suspension) टूटने की खबरें आती रहती हैं और ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया है. यह एक ऐसी समस्या है जो कभी भी आपको अस्पताल पहुंचा सकती है.

माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर समकित परमार (Samkit Parmar) नाम के शख्स ने दावा किया है कि इस स्कूटर के चलते उनकी पत्नी को गंभीर चोट आई है और वह हॉस्पिटल में एडमिट हैं. समकित ने दावा किया कि जिस समय स्कूटर का सस्पेंशन टूटा वह सिर्फ 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चल रहा था.

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “कल मेरी पत्नी के साथ एक भयानक घटना घटी. वह लगभग 35 किमी प्रति घंटे की गति से रात 9.15 बजे अपनी ओला इलेक्ट्रिक की सवारी कर रही थी, जब उसका अगला व्हील सस्पेंशन से बाहर हो गया. पत्नी आगे जाकर गिरीं और गंभीर चाट आने के बाद अब आईसीयू में है. इसका कौन ज़िम्मेदार है?”

Yestrday a horrific incident took place with my wife. She was riding her @OlaElectric at 9.15pm at a speed of about 35kmph when her front wheel just broke out of the suspension.She was thrown away in front and is in the ICU facing severe injuries. Who is responsible?@bhash pic.twitter.com/Ko8fmkiNGL

— Samkit Parmar (@SamkitP21) January 22, 2023