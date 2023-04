Tata Altroz CNG Vs Maruti Baleno CNG, कौनसी खरीदें? यहां होगा कंफ्यूजन दूर

Which Should Buy- Altroz CNG Vs Baleno CNG: टाटा मोटर्स ने हाल ही में अल्ट्रोज का सीएनजी वर्जन पेश किया है, इसके लिए 21,000 रुपये के साथ बुकिंग भी शुरू हो गई है. बाजार में टाटा अल्ट्रोज सीएनजी का सीधा मुकाबला मारुति बलेनो सीएनजी से होने वाला है. दोनों एक ही सेगमेंट की कारें हैं. ऐसे में ग्राहक कंफ्यूज हो सकते हैं कि उनके लिए कौनसी कार ज्यादा बेहतर होगी. चलिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोनों कारों के बारे में आपको जानकारी देते हैं.

इंजन

टाटा अल्ट्रोज सीएनजी में 1.2-लीटर, तीन सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो पेट्रोल पर 86एचपी/113एनएम जनरेट करता है जबकि सीएनजी पर 77एचपी/97एनएम जनरेट करता है. वहीं, मारुति बलेनो सीएनजी में भी 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो पेट्रोल पर 90पीएस/113एनएम जबकि सीएनजी पर 77.49पीएस/98.5एनएम जनरेट करता है. दोनों के सीएनजी वर्जन में मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है. माइलेज

टाटा अल्ट्रोज सीएनजी के माइलेज का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है लेकिन मौजूदा टियागो और टिगोर सीएनजी के माइलेज को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि यह करीब 26 किमी/किग्रा तक का माइलेज ऑफर करने में सक्षम हो सकती है. अगर ऐसा है तो माइलेज के मामले में बलेनो सीएनजी बाजी मार सकती है क्योकि इसका एआरएआई सर्टिफाइड माइलेज 30.61 किमी/किग्रा का है. फीचर्स

टाटा अल्ट्रोज सीएनजी में एंड्राइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ 7.0-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राईवर डिस्प्ले, वॉइस् एक्टिवेटेड सनरूफ, 16-इंच के अलॉय व्हील्स, इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं. बलेनो सीएनजी में 7-इंच का स्मार्ट प्ले प्रो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है. इसमें 40 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर, ऑनबोर्ड वॉइस असिस्टेंट, एमआईडी डिस्प्ले, सीएनजी स्विच बटन, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप जैसे फीचर्स हैं. कीमत

टाटा मोटर्स ने अभी अल्ट्रोज सीएनजी की कीमतों का ऐलान नहीं किया है लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 7.50 लाख रुपये से 9.50 लाख रुपये के बीच हो सकती है, जो मौजूदा पेट्रोल मॉडल के मुकाबले 90,000 रुपये ज्यादा होगी. वहीं, बलेनो सीएनजी की शुरूआती कीमत 8.35 लाख रुपये है, जो 9.28 लाख रुपये तक जाती है.