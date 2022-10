Tata Motors ने कर दिया बड़ा ऐलान, Electric Car खरीदने वाले हो जाएंगे खुश! यहां जानें डिटेल्स

Electric car with four wheel drive: टाटा मोटर्स देश की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी है. कंपनी लगातार अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को अपडेट कर रही है और इसमें नए मॉडल्स जोड़ रही है. अब कंपनी ने इलेक्ट्रिक कारों से जुड़ा एक और बड़ा ऐलान कर दिया है. Tata Motors ने कहा है कि कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी वाहनों में '4 व्हील ड्राइव तकनीक' (Four Wheel Drive Technology) देने पर विचार कर रही है. कंपनी वर्तमान में अपनी किसी भी इलेक्ट्रिक मॉडल में इस फीचर को ऑफर नहीं कर रही है.

कंपनी ने साल 2025 तक 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पोर्टफोलियो बनाने का टारगेट रखा है, जिसमें मौजूदा मॉडल और नए मॉडल शामिल होंगे. टाटा मोटर्स नेक्सॉन से ऊपर सेग्मेंट वाले वाहनों में '4X4' या 'चार पहिया ड्राइव तकनीक' देने पर विचार कर रही है. टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्र ने यह पूछे जाने पर कि क्या कंपनी अपनी एसयूवी सीरीज में 'फोर व्हील ड्राइव' के वर्जन पर भी विचार कर रही है, उन्होंने कहा, ‘‘हम इलेक्ट्रिक वाहनों में यह करने पर ध्यान देंगे. हम हमारी भावी एसयूवी के इलेक्ट्रिक वर्जन में इस पर काम करने जा रहे हैं.’’

क्या करता है 4 व्हील ड्राइव फीचर

दरअसल, किसी भी गाड़ी में मिलने वाला 4 व्हील ड्राइव फीचर कार के चारों पहियों को पावर देने का काम करता है. इसकी मदद से आप मुश्किल रास्तों जैसे- गड्ढों, कीचड़ या बर्फ से भी अपनी गाड़ी को निकाल पाते हैं. बता दें कि महिंद्रा अपनी चार गाड़ियों- थार, एक्सयूवी 700, स्कॉर्पियो-एन और अल्टुरास जी4 में इस फीचर को देती है.

