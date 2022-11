Winter Car Care: गलती से भी कार में मत छोड़ जाना ये 4 चीजें, सर्दी के मौसम में हो सकती हैं जानलेवा

Things Not to Leave in Car in Winter: सर्दियों के मौसम में हमें अपने शरीर का खास ख्याल रखना होता है. लेकिन तापमान में होने वाले बदलाव के चलते कार और बाइक को भी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है. अगर मौसम के हिसाब से आप अपने वाहन को ट्रीट नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है. हम अपनी गाड़ियों में जरूरत के कई सामान रखते हैं. लेकिन सर्दी के मौसम में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें अगर गाड़ी में लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाए तो आप हजारों रुपए का नुकसान कर बैठेंगे. आइए जानते हैं कौन सी हैं वह चीजें जो सर्दियों में गाड़ी के भीतर नहीं छोड़ना चाहिए.

1. ड्रिंक्स कैन

कोई भी तरल पदार्थ जब फ्रीज हो जाता है तो वह फैल जाता है. अगर आप अपनी गाड़ी में कोल्ड्रिंक या किसी और तरह की कैन छोड़ देंगे तो वह जम सकती है. ऐसे में कैन फटने की संभावना रहती है. यानी वह तरल पदार्थ आपकी गाड़ी में बिखर जाएगा, जिससे कोई हादसा भी हो सकता है.

2. दवाइयां

हम डॉक्टर हैं मेडिकल स्टोर से दवाई लेने के बाद उन्हें गाड़ी में रख देते हैं कई बार गाड़ी में ही रखा भूल जाते हैं. सर्दियों के मौसम में कई दवाइयां, जैसे- इंसुलिन जम जाती हैं और इनका असर कम हो जाता है.

3. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट

म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी ठंड से प्रभावित हो सकते हैं और खराब हो सकते हैं. अगर इनमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, तो ठंडी हवा के संपर्क में आने पर लकड़ी सिकुड़ सकती और उनमें दरार भी पड़ सकती है.

4. मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस

ठंड का बुरा प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बैटरी पर पड़ता है. इसके अलावा स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर और टैबलेट के प्रोसेसर को नुकसान हो सकता है. अधिकतर स्मार्टफोन्स में लिथियम-आयन बैटरी होती है, और वे ठंड के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती हैं.

