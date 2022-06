Top 5 Sedan Cars In May 2022: देश में इन 5 सेडान कारों ने मचाई धूम, जानें कौन रही नंबर-1

Best Selling Cars In May In India: बीते कुछ समय में सेडान सेगमेंट की कारों को काफी पसंद किया गया है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मई 2021 में कुल सेडान कारों की बिक्री 11,872 यूनिट की थी लेकिन साल-दर-साल (YoY) आधार पर सेडान कारों की बिक्री लगभग तीन गुना बढ़कर 33,297 यूनिट (मई 2022 में) हो गई है. वॉल्यूम गेन की बात करें तो 21,425 यूनिट ज्यादा बिकी हैं. हालांकि, महीना-दर-महीना (MoM) आधार पर बिक्री को देखें तो यह 39,364 यूनिट (अप्रैल 2022 में) से नीचे गिरी है. इसमें 15.41 फीसदी या 6,067 यूनिट की गिरावट देखी गई है.

मई 2022 में सबसे ज्यादा बिकी मारुति डिजायर, बनी नंबर-1

जब सेडान की बात आती है तो मारुति डिजायर एक लीडर के रूप में उभरती है. यह सबसे ज्यादा समय के लिए सेडान कारों की बिक्री के मामले में नंबर-1 बनी रही है. पिछले महीने (मई 2022) डिजायर की 11,603 यूनिट की बिक्री हुई, जो एक साल पहले की तुलना में लगभग दोगुनी है. वहीं, MoM की बिक्री 902 यूनिट या 8.43 प्रतिशत ज्यादा है. अप्रैल में कुल 10,701 यूनिट बिकी थीं.

Tata Tigor की बिक्री 4000 यूनिट्स से भी कम रही है, मई 2022 में इसकी कुल 3,975 यूनिट बिक्री हैं, जो एक साल पहले की समान अवधि में बिकी 367 यूनिट से कई गुना अधिक है. MoM बिक्री की बात करें तो अप्रैल में 3,803 यूनिट बिकी थीं, जो मई में बढ़कर 3,975 यूनिट हो गई. यह 4.52 फीसदी या 172 यूनिट की ग्रोथ है.

हुंडई अमेज और सिटी की बिक्री

होंडा की बिक्री में बड़ा हिस्सा उसकी सेडान कारों का होता है, जिनमें होंडा अमेज और सिटी शामिल हैं. मई 2022 में अमेज की 3,709 यूनिट बिकी हैं, जो एक साल पहले की समान अवधि में 478 यूनिट थी. वहीं, MoM बिक्री की बात करें तो अमेज की बिक्री 4,467 इकाई से घटी है. इसमें 16.97 प्रतिशत या 758 यूनिट की गिरावट है.

मई 2022 में होंडा सिटी की बिक्री करीब 3,628 यूनिट रही है. MoM आधार पर होंडा सिटी की बिक्री बढ़ी है, अप्रैल में यह 2300 यूनिट थी, जो मई 2022 में 57.74 प्रतिशत या 1,328 यूनिट बढ़ी है. इनके अलावा Hyundai Aura की YoY बिक्री दोगुनी हुई है. यह मई 2021 में बिकी 1,637 यूनिट से बढ़कर मई 2022 में 3,628 यूनिट हो गई है.

