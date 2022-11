Toyota Innova Hycross vs Innova Crysta: कौन-सी MPV बेस्ट, जानें इंजन से फीचर्स तक का कम्पैरिजन

Toyota Innova Old vs New: टोयोटा अपनी इनोवा MPV को नए अवतार में ले आई है. इसे Innova Hycross नाम दिया गया है और भारत में यह 25 नवंबर को पेश की जाएगी. इसे इंडोनेशिया में पेश किया जा चुका है, जिससे एमपीवी के सभी फीचर्स का खुलासा हो गया है. भारत में इसकी बिक्री इनोवा क्रिस्टा के साथ ही की जा सकती है. ऐसे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि पुरानी इनोवा के मुकाबले नई इनोवा में क्या कुछ बदल गया है. यहां हम इन दोनों कारों के साइज से लेकर इंजन और फीचर्स तक की तुलना करने वाले हैं.

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस vs इनोवा क्रिस्टा: डाइमेंशन

इनोवा हाईक्रॉस को साइज के मामले में बहुत ज्यादा न बदलते हुए बस थोड़ा सा बड़ा रखा गया है. जहां इनोवा हाईक्रॉस की लंबाई 4,755mm, चौड़ाई 1,850mm, ऊंचाई 1,795mm और व्हीलबेस 2,850mm है. वहीं इनोवा क्रिस्टा की लंबाई 4,735mm, चौड़ाई 1,830mm, ऊंचाई 1,795mm और व्हीलबेस 2,750mm है.

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस vs इनोवा क्रिस्टा: एक्सटीरियर

दोनों गाड़ियों के लुक में काफी अंतर है. हाईक्रॉस में नए तरह का ग्रिल है, जो हनीकॉम्ब पैटर्न के साथ आता है. इसके हेडलाइट्स भी स्लिम और रैपअराउंड हैं. अब यह फुल एलईडी सेटअप के साथ आते हैं. इनोवा हाइक्रॉस के फ्रंट बंपर में ग्रिल के ठीक नीचे एक पतला एयर इंटेक है, जिसमें LED DRL लगे हैं. इनोवा हाईक्रॉस को एसयूवी जैसा लुक देने की कोशिश की गई है.

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस vs इनोवा क्रिस्टा: इंटीरियर

नई इनोवा में पुराने की मुकाबले इंटीरियर को पूरी तरह बदल दिया गया है. सबसे बड़ा बदलाव फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन और इसकी नीचे मौजूद एसी वेंट्स हैं. क्रिस्टा में डैशबोर्ड के बीच में एक टचस्क्रीन मिलता है, जो एसी वेंट से घिरा हुआ है. हाईक्रॉस में गियर लीवर को डैशबोर्ड में इंटिग्रेट किया गया है और इसमें एक एनालॉग व एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. जबकि इनोवा क्रिस्टा में गियर लिवर फ्लोर पर लगाया गया था और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है.

Hycross में नए तरह का स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो क्रिस्टा से पूरी तरह अलग है. दोनों के बीच एक और बड़ा अंतर हाईक्रॉस में मिलने वाला पैनारमिक सनरूफ है. Hycross और Crysta में पीछे वाली पैसेंजर सीट के लिए AC वेंट्स मिलते हैं, हालांकि हाईक्रॉस में ये विंडो के ऊपर लगे हैं जबकि क्रिस्टा में रूफ पर लगे हैं.

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस Vs इनोवा क्रिस्टा: इंजन और ट्रांसमिशन

दोनों गाड़ियों के इंजन में भी बदलाव देखने को मिलता है. इनोवा किस्ट्रा 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, हालांकि इसके 2.4-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन को कुछ समय पहले ही बंद किया गया है. जबकि इनोवा Hycross में इंजन को दो ऑप्शन- 2.0-लीटर पेट्रोल यूनिट और 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाईबिड पेट्रोल में लाया गया है.

