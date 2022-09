Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें ऑटो से जुड़ी 8 बड़ी खबरें | 12 September 2022

TVS ने चुपके से लॉन्च कर दिया नया सस्ता धांसू स्कूटर! iPhone14 से कम कीमत में फीचर्स मिलेंगे दमदार । Click here to read

TVS मोटर कंपनी ने अपने NTorq 125 रेस एडिशन स्कूटर मॉडल लाइनअप में एक नया मरीन ब्लू कलर पेश किया है. यानी, कंपनी में NTorq 125 रेस एडिशन मरीन ब्लू कलर लॉन्च कर दिया है. नए कलर वेरिएंट की कीमत 87,011 रुपये है, जो इसके अन्य कलर वेरिएंट्स की तुलना में करीब 500 रुपये महंगा है.

Kia Sonet Long Term Review: छोटा पैकेट, बड़ा धमाका!

Kia Sonet: इंजन काफी साइलेंट है लेकिन पावरफुल है. यह 120PS तक की पावर जनरेट करता है. जैसे ही आप, 4 गियर से ऊपर पहुंचते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि इंजन एकदम से ज्यादा पावर जनरेट करने लगा है.

Brezza और Vitara के बाद अब इस नई SUV पर दांव लगा रही Maruti, लीक हुईं तस्वीरें

Maruti Suzuki New SUV: एसयूवी का फ्रंट, ग्रैंड वियारा के जैसा दिखता है. यहां लो-सेट हेडलैम्प्स, टॉप माउंटेड एलईडी डीआरएल और क्रोम एक्सेंट के साथ ट्रेपोजॉइडल ग्रिल जैसे फीचर्स नजर आते हैं. बलेनो क्रॉस के डायमेंशनल को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

Used Car: सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले पढ़ लें रिपोर्ट, ताबड़तोड़ बिक रही यह गाड़ी, कीमत भी कम

Most selling Second hand car: बड़ी संख्या में लोग अपनी पहली कार के रूप में सेकेंड हैंड ऑप्शन को चुनते हैं. हालांकि अपने लिए एक सही कार की तलाश करना काफी मुश्किल काम है. अगर आप भी एक सेकेंड हैंड गाड़ी की तलाश कर रहे हैं, तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट आपको जरूर पढ़नी चाहिए.

Best SUV Car: नए अवतार में आकर इस SUV ने कर दिया कमाल, 134% बढ़ गई सेल, कीमत ₹7.5 लाख

SUV sales in August 2022: हुंडई वेन्यू एसयूवी को इसी साल नए अवतार में लाया गया है. खास बात है कि नए लुक और फीचर्स में लॉन्च करने का सीधा असर गाड़ी की बिक्री पर दिखने लगा है. इस गाड़ी ने बीते महीने बिक्री में 134 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है.

चुपके से आ गई TVS की दो धमाकेदार बाइक, खरीदने से पहले जान लें 5 बातें

TVS New Bike Launch: Apache RTR 180 और Apache RTR 160 को नए अवतार में लॉन्च किया है. इसमें नए फीचर्स, अपडेटेड लुक और नए राइड मोड दिए गए हैं. दोनों ही बाइक्स 1 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये तक की रेंज में आती हैं.

Electric Scooters: इन कंपनियों ने 'चुपके' से पेश कर दिए कई ई-स्कूटर और ई-बाइक, 130km की मिलेगी रेंज

EVs In India: ओडिसी इलेक्ट्रिक ने दो मॉडल्स को अनवील किया है, जिन्हें क्रमश: जनवरी 2023 और मार्च 2023 तक लॉन्च किया जा सकता है. दावा किया गया है कि बाइक 150+ किमी की रेंज देगी और टॉप स्पीड 80 किमी प्रति घंटा होगी. इसमें टच-स्क्रीन डिजिटल डिस्प्ले, IOT, रीयल टाइम बैटरी एनालिसिस जैसे कई फीचर्स होंगे.

Electric SUV: इन 5 कलर ऑप्शन में मिलेगी Mahindra XUV400, तस्वीरें देखकर करें पसंद

Mahindra XUV400 Color Options: महिंद्रा ने हाल ही में XUV400 (इलेक्ट्रिक एसयूवी) पेश किया है. इसकी टॉप स्पीड 150 किमी प्रति घंटा होने का दावा किया गया है. महिंद्रा इसे 5 कलर ऑप्शन में पेश करेगी, जो Napoli Black, Infinity Blue, Arctic Blue, Galaxy Grey और Everest White हैं.

