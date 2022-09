Zee News Select: सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च, EMI पर Toyota Hyryder, ऑटो की 10 बड़ी खबरें | 28 September 2022

Tata ने लॉन्च की देश की सबसे सस्ती Electric Car, 300KM से ज्यादा की मिलेगी रेंज । Click here to read

Tata Tiago EV: टाटा मोटर्स ने Tata Tiago EV को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. पहले 10,000 ग्राहकों के लिए इसे 8.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. इस कीमत में यह देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार बन गई है, जो 300KM से भी ज्यादा रेंज का दावा करती है.

नवरात्रि पर खरीदें Toyota Hyryder, सिर्फ ₹1.75 लाख का डाउन पेमेंट, 28KM का है माइलेज

Toyota Urban Cruiser Hyryder: टोयोटा ने कुछ समय पहले ही भारतीय बाजार में अपनी स्ट्रॉन्ग हाईब्रिड वाली एसयूवी Toyota Urban Cruiser Hyryder को लॉन्च किया है. खास बात है कि यह एसयूवी 28kmpl का माइलेज ऑफर करेगी. इस तरह यह देश की सबसे फ्यूल एफिशिएंट कार है.

Volvo की सबसे सस्ती कार, मिल रहा इतने लाख का डिस्काउंट, जबरदस्त हैं लुक और फीचर्स

स्वीडिश कार कंपनी वोल्वो ने हाल ही में अपनी गाड़ियों का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है. नए अवतार में इन गाड़ियों को ज्यादा फीचर लोडेड तो बनाया ही गया है, साथ ही इनमें माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन की सुविधा भी जोड़ी गई है.

Toyota Hyryder और Hyundai Creta की कीमतें, हर वेरिएंट का दाम चेक करें और फिर खरीदें

Hyryder And Creta Price: टोयोटा की ओर से पेश की गई नई हाइराइडर (Toyota Hyryder) एसयूवी के कुछ वेरिएंट की कीमतें पहले ही जारी की जा चुकी थीं और बाकी के वेरिएंट्स की कीमतें अब जारी कर दी गई हैं.

Scorpio-N की डिलिवरी मिलते ही बच्चे ने किया ऐसा काम, Anand Mahindra भी हो गए फैन

Mahindra Scorpio N: महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन की डिलिवरी की शुरुआत कर दी है. डिलिवरी मिलने के साथ ही लोगों ने ट्विटर पर गाड़ी के साथ तस्वीरें भी शेयर करनी शुरू कर दी हैं. इनमें से कुछ तस्वीरों को आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने रीट्वीट भी किया.

85KM तक सिर्फ बैटरी पर चलने वाली पेट्रोल कार, इंजन भी दमदार, 250kmph की टॉप स्पीड

BMW XM launch: यह गाड़ी एक खास डिजाइन और माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है. गाड़ी का पेट्रोल इंजन भी काफी दमदार है. खास बात है कि इसे 85 किमी. तक सिर्फ बैटरी के जरिए चलाया जा सकता है. गाड़ी की टॉप स्पीड भी 250kmph तक की है.

इन 7 पॉपुलर कारों का जल्द आने वाला है अपडेटेड वर्जन, अभी खरीद रहे हैं तो रुक जाएं!

Cars: नई हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट को भी इसी वित्त वर्ष के अंत से पहले लॉन्च किया जा सकता है. फीचर्स के मामले में इसमें कई अपडेट देखने को मिलेंगे लेकिन इंजन और गियरबॉक्स में किसी बदलाव की संभावना नजर नहीं आती है. नई क्रेटा में ट्यूसॉन की तहर दिखने वाले एलईडी डीआरएल मिल सकते हैं.

Partner पर चीटिंग का है शक तो कार में चुपके से लगा दें ये डिवाइस, मिल जाएगा सबूत!

Car Tracking Device: वाहनों के लिए GPS ट्रैकिंग डिवाइस ज्यादा महंगी नहीं आती हैं. आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से ऐसी डिवाइस को 1000-1200 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं. हालांकि, इससे महंगी डिवाइस भी आती हैं.

Honda Activa से भी सस्ते हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, डिजाइन बना देगा दीवाना!

Cheapest Electric Scooters: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में काफी तेजी आई है. अब बाजार में तमाम सस्ते और किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी उपलब्ध हैं.

999 रुपये में बुक हो रही यह ई-बाइक, चलती है 120KM, कीमत भी ज्यादा नहीं

E-Bike with 120KM range: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रैंड Motovolt ने अपनी नई ई-बाइक लॉन्च की है. इसे URBN e-bike नाम दिया गया है. खास बात है कि इस ई-बाइक को आप सिर्फ 999 रुपये में बुक कर सकते हैं और यह फुल चार्ज में 120KM की रेंज ऑफर करने वाली है.