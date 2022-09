Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें ऑटो से जुड़ी 10 बड़ी खबरें | 20 September 2022

CNG से चलने वाली सबसे सस्ती कार, कीमत 3 लाख से भी कम, 31KM से ज्यादा माइलेज । Click here to read

CNG car in india: सीएनजी गाड़ियां पेट्रोल मॉडल के मुकाबले थोड़ी सी महंगी होती हैं. ऐसे में बहुत से लोग सीएनजी कार को इसकी कीमत के कारण नहीं खरीद पाते. आज हम आपको देश की 3 सबसे सस्ती सीएनजी गाड़ियों के बारे में बता रहे हैं.

गलती से भी मत खरीद लेना ये 5 गाड़ियां, डिलीवरी के लिए तरसते रह जाएंगे आप । Click here to read

Cars waiting period 2022: सेमीकंडक्टर चिप की कमी और ज्यादा डिमांड के चलते कई कारों पर तगड़ी वेटिंग चल रही है. कुछ गाड़ियां तो ऐसी भी हैं, जिन्हें अब बुक करने पर डिलिवरी दो साल बाद मिलेगी.

देश में इन 3 SUV की सबसे ज्यादा डिमांड, शोरूम में गाड़ी आने से पहले ही खरीद रहे लोग । Click here to read

SUVs In Demand: देश में एसयूवी की डिमांड बढ़ रही और कार निर्माता कंपनियां इस बात को बखूबी समझ रही हैं. इसीलिए, बीते कुछ समय में एसयूवी सेगमेंट में काफी कारें लॉन्च की गई हैं.

Kia Carens नहीं पसंद तो इस गाड़ी पर लगा सकते हैं दांव, कीमत कम और माइलेज ज्यादा । Click here to read

7 Seater Car in india: अगर आप किआ कैरैंस को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रहे, तो बाजार में इससे कम कीमत में इससे बेहतर माइलेज देने वाली भी गाड़ी मौजूद है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स:

अगर आपने कार में कराए हैं ये 4 मॉडिफिकेशन तो देखते चालान काट देगी पुलिस! । Click here to read

Challan For Car Modification: कई मॉडिफिकेशन्स ऐसे हैं, जिन्हें करवाना आपको भारी पड़ सकता है. दरअसल, कुछ मॉडिफिकेशन्स भारत में पूरी तरह से गैर कानूनी माने जाते हैं.

भूल जाओ 7 सीटर कार, Mahindra ला रही 9 सीटर एसयूवी, Thar वाला होगा इंजन । Click here to read

Mahindra 9 seater car: महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार Mahindra Bolero रहती है. कंपनी इसका एक और मॉडल लाने वाली है. रिपोर्ट के मुताबिक, महिंद्रा जल्द ही Mahindra Bolero Neo Plus नाम से एक नई गाड़ी लॉन्च करने जा रही है.

इस कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने देश में मचाई धूम, खरीदने के लिए टूट पड़े लोग । Click here to read

Electric Two-Wheeler Sales: चौथे नंबर पर TVS रही, जिसने अपनी iQube रेंज के साथ 6,301 यूनिट्स की बिक्री की, जो 867.90% YoY और 46.88% MoM ग्रोथ को दर्शाता है. इसका मार्केट में 9.62% हिस्सा है. इस सूची में 5वें स्थान पर एथर एनर्जी रही.

अब सड़क पर नहीं दौड़ा सकेंगे कार-बाइक, बदलने जा रहे स्पीड और हॉर्न के नियम । Click here to read

New Road Speed policy: जल्द ही भारत में वाहनों की स्पीड और हॉर्न से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं. इसके तहत अधिकतम स्पीड लिमिट कम की जा सकती है और हॉर्न के नियम भी बदले जा सकते हैं. नई पॉलिसी को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तैयार कर सकती है.

भूलकर भी मत निकाल देना कार का हेडरेस्ट, खतरे में पड़ जाएगी आपकी जान । Click here to read

Auto Tips: हमारी गाड़ी का हेडरेस्ट भी सेफ्टी में एक अहद किरदार निभाता है. जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ आराम देने वाला सामान ही समझते हैं. कई लोग तो एक कदम आगे जाकर, सीट का हेडरेस्ट निकाल ही देते हैं. हालांकि ऐसा करना आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है.

बर्फ की तरह ठंडा कर देता है ये Helmet AC, बटन दबाते ही मिलेगा सर्दी का मजा । Click here to read

Helmet Cooling Device: भारत में गर्मियों का मौसम काफी लंबा चलता है और इसकी वजह से बाइक राइडर्स को काफी दिक्कत भी होती है. वजह ये है कि हेलमेट में कई बार तापमान काफी ज्यादा हो जाता है. ऐसे में राइडर को बाइक चलाने के दौरान काफी मुश्किल होने लगती है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर