Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें ऑटो से जुड़ी आज की बड़ी खबरें | 26 September 2022

1- मारुति Grand Vitara या Toyota Hyryder, कीमत के मामले में कौन है सस्ती? यहां देखें । Click here to read

Cheapest Hybrid Car in india: दोनों गाड़ियों में बस एक्सटीरियर का अंतर है. बाकी इंजन, माइलेज और फीचर्स के मामले में ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर एक जैसी गाड़ियां हैं. यहां हम इनकी कीमत की तुलना करने वाले हैं.

2- Maruti, Tata, Honda और Hyundai ने कारों पर दिए धांसू ऑफर्स, ऐसे उठाएं फायदा । Click here to read

Car Offers: इस सितंबर के महीने में मारुति सुजुकी अपने कई मॉडल्स पर ऑफर दे रही है. इसकी कारों पर 55,000 रुपये तक के छूट ऑफर्स हैं.

3- Mahindra के लिए खत्म नहीं हो रही मुसीबत, अब इस SUV में खराब हुआ क्लच । Click here to read

Mahindra XUV300: कंपनी ने हाल ही में XUV700 और Thar को टर्बोचार्जर की समस्या के चलते रिकॉल किया था. अब कंपनी की एक गाड़ी में खामी पाई गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, महिंद्रा ने अपनी XUV300 सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी को वापस मंगाया है.

4- Grand Vitara की कीमतों का खुलासा, इतने रुपये का है 28KMPL माइलेज देने वाला वेरिएंट । Click here to read

Grand Vitara Price: मारुति सुजुकी ने अपनी नई ग्रैंड विटारा एसयूवी को लॉन्च कर दिया है. मारुति ने ग्रैंड विटारा को 10.45 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जो टॉप वेरिएंट के लिए 19.65 लाख रुपये तक जाती है.

5- Maruti Alto K10 और Celerio में हो गए कंफ्यूज? यहां समझिए कीमत से माइलेज तक का अंतर । Click here to read

Maruti Suzuki Alto K10 vs Maruti Suzuki Celerio: मारुति ने हाल ही में नई Alto K10 को लॉन्च किया था. इसके अलावा 5 से 7 लाख रुपये की रेंज में कंपनी Maruti Celerio की बिक्री भी करती है. बहुत से लोग इन दोनों गाड़ियों के बीच कन्फ्यूज हो जाते हैं. यहां हम इन दोनों कारों की तुलना करने वाले हैं.

6- क्या कार खरीदने का ये सही समय है? अभी बुक करें या न करें, तुरंत जानें । Click here to read

Should I Buy Car: सबसे पहले देखें कि आपको कार की कितनी जरूरत है. अगर आपको कार की ज्यादा जरूरत है तो अभी ही बुक कर लें और अगर जरूरत नहीं है तो फिर रुक भी सकते हैं.

7- LML भारत में करने जा रही धमाकेदार वापसी, लॉन्च करेगी दमदार Hyper Bike । Click here to read

LML Return in india: कंपनी ने ऐलान किया है कि जल्द ही एलएमएल एक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन भारत में लॉन्च करने जा रही है. यह एलएमएल का पहला इलेक्ट्रिक वाहन होगा. भारत में कंपनी का पहला प्रोडक्ट एक हाइपरबाइक (HyperBike) होगी.

8- Sonet में मिलने वाले ये 4 फीचर्स Brezza में नहीं मिलते, खरीदने से पहले जरूर जान लें । Click here to read

Sonet Vs Brezza: किआ सॉनेट के टॉप वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है. यह सभी टायर्स के रियल टाइम प्रेशर के बारे में जानकारी देता है. ब्रेजा में यह फीचर नहीं मिलता है.

