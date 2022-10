Zee News Select: ऑटो की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 09 October 2022

ये है Tata की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, कीमत 7.5 लाख, इसके आगे Creta भी फेल । Click here to read Full Story

Best Selling Car: टाटा देश की तीसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता के रूप में बरकरार है. कंपनी ने खुलासा किया है कि उसने पिछले साल के सितंबर से 85 प्रतिशत की साल-दर-साल ग्रोथ दर्ज की है. सितंबर 2021 में कंपनी ने कुल 25,730 यूनिट्स गाड़ियों की बिक्री की थी.

छप्पर फाड़ बिके इस कंपनी के Electric स्कूटर, 404% बढ़ी सेल, 2.75 लाख लोगों ने खरीदे । Click here to read Full Story

Electric Bike and Scooter Sales: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की डिमांड हर महीने बढ़ती जा रही है. पिछले 6 महीनों में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री का आंकड़ा 2.75 लाख यूनिट्स पार कर गया. यह पिछले साल की पहली छमाही के मुकाबले 404 फीसदी ज्यादा है.

Urfi Javed और Sara Ali दोनों दे बैठीं इस पर दिल! तस्वीरें देख टिक जाएंगी निगाहें । Click here to read Full Story

Urfi Javed Car vs Sara Ali Khan: अतरंगी कपड़ों के लिए मशहूर उर्फी जावेद (Urfi Javed) और एक्ट्रेस सारा अली खान का ड्रेसिंग सेंस और पसंद-नापसंद काफी अलग हैं. लेकिन एक चीज ऐसी है, जिसपर ये दोनों ही दिल दे बैठी हैं.

Maruti Suzuki ने चुपके से बंद कर दी यह पॉपुलर कार? वेबसाइट से भी हटाया, देखें सबूत । Click here to read Full Story

Maruti Suzuki Cars: नई ग्रैंड विटारा को कंपनी की नेक्सा डीलरशिप (Nexa Dealership) के जरिए बेचा जाएगा. हालांकि अब लग रहा है कि कंपनी ने नई गाड़ी आने के साथ एक पुरानी कार को चुपके से बंद कर दिया है.

Scorpio-N छोड़िए, इस 7 सीटर गाड़ी की ऐसी डिमांड कि 75 हफ्ते पहुंचा वेटिंग पीरियड । Click here to read Full Story

Highest Waiting Period MPV: महिंद्रा Scorpio-N देश की सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड वाली कार बनी हुई है. इस पर 21 महीने तक की वेटिंग है. हालांकि एक और 7 सीटर कार भी है, जिसके ग्राहकों को डिलिवरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है.

Tata Nexon का हैरान करने वाला एक्सीडेंट, बाइक्स पर चढ़ा दी नई नवेली कार, देखें Video । Click here to read Full Story

Tata Nexon Accident: नई नवेली गाड़ी के एक्सीडेंट के वीडियो अक्सर सामने आते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो हाल ही में वायरल हो रहा है. इस वीडियो में टाटा नेक्सॉन एसयूवी को एक सोसायटी में खड़ी बाइक्स पर चढ़ते देखा जा सकता है.

इस 4 लाख की कार ने मचाया धमाल, देखती रह गई Baleno-WagonR, सबसे ज्यादा बिकी । Click here to read Full Story

Maruti Car Sales: नंबर वन गाड़ी की रेस में लगातार मारुति सुजुकी WagonR और मारुति सुजुकी Baleno में जंग चल रही है. हालांकि सितंबर महीने में एक तीसरी गाड़ी ने इन दोनों को पछाड़ते हुए नंबर वन का खिताब अपने नाम कर लिया है.

Bike चलाने वाले जरूर रखें यह छोटा सा डिवाइस, कीमत बस ₹100, बड़े नुकसान से बचा लेगा । Click here to read Full Story

Bike Accessories: हेलमेट के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि इसे अपने साथ रखना पड़ता है. खासकर अगर आप बाइक का इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि स्कूटर वाले चालक हेलमेट को अंडर सीट स्टोरेज में रख देते हैं.

Hero का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर Vida V1 लॉन्च, 165KM की मिलेगी रेंज, कीमत है बस इतनी । Click here to read Full Story

Hero Vida Electric Scooter: हीरो Vida के तहत पहला स्कूटर Vida V1 लॉन्च किया है. यह स्कूटर दो वेरिएंट- Vida V1 Plus और V1 Pro में लाया गया है. हीरो का दावा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को कई बेहतरीन-इन-क्लास फीचर्स के साथ पेश किया गया है

कैसी है सबसे ज्यादा रेंज वाली Electric Car, पढ़िए मर्सिडीज बेंज EQS 580 का रिव्यू । Click here to read Full Story

Mercedes benz electric car: मर्सिडीज देश की सबसे ज्यादा रेंज ऑफर करने वाली इलेक्ट्रिक कार Mercedes-Benz EQS 580 ले आई है. यह इलेक्ट्रिक सेडान फुल चार्ज में 857KM की रेंज ऑफर करती है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर