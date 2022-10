Zee News Select: ऑटो की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 30 October 2022

Tata ने दिया ग्राहकों को झटका! इस गाड़ी से हटा दिया माइलेज बढ़ाने वाला फीचर । Click here to read Full Story

Tata Punch Base Model: टाटा पंच की कीमत 5.92 लाख रुपये से शुरू होती है. इसका बेस मॉडल Pure काफी वैल्यू फॉर मनी माना जाता है. हालांकि अब कंपनी ने पंच के बेस वेरिएंट से एक ऐसे फीचर को निकाल दिया, जो माइलेज बढ़ाने में मदद करता था.

विदेशों में इस मेड-इन-इंडिया कार की सबसे ज्यादा डिमांड, SUV से ज्यादा पसंद आई सेडान ।

Car Exports from India: कई मेड इन इंडिया गाड़ियां (Made in India Cars) ऐसे भी हैं, जिन्होंने विदेशी बाजार में तगड़ी डिमांड देखी है. मारुति, हुंडई और किआ जैसी कंपनियां सितंबर में कार एक्सपोर्ट के मामले में टॉप पर रही हैं.

1 लाख के डाउन पेमेंट पर खरीदें सबसे सस्ती CNG कार, 31KM का माइलेज, बस इतनी होगी EMI ।

Maruti Alto 800 CNG: यह देश की सबसे सस्ती सीएनजी कार है. अगर आप भी कोई सीएनजी कार खरीदने का मन बना रहे हैं और ऑल्टो सीएनजी पर भरोसा करते हैं तो हम आपके लिए इसका EMI Calculator लेकर आए हैं.

Used Car के 5 फायदे जान लो, भूलकर भी नहीं खरीदेंगे नई गाड़ी, लगेगी पैसों की बर्बादी ।

Used Car buying benefits: कई मायनो में पुरानी कार (Used Car) खरीदना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है. यहां हम आपको बता रहे हैं पुरानी कार खरीदने के 5 फायदे, जिन्हें जानकर शायद आप कभी नई गाड़ी न खरीदें.

नई कार सस्ते में खरीद पाएंगे आप! बस जान लीजिए यह नियम, रोड टैक्स देना होगा कम ।

New Number Plate Rule: नई कार खरीदते समय आपको रोड टैक्स के रूप में एक मोटी रकम चुकानी पड़ती है. हालांकि आप अगर एक नियम के बारे में जानते हैं तो रोड टैक्स में भारी छूट पा सकते हैं.

इन दो गाड़ियों ने चमकाई Maruti की किस्मत! 4 गुना हुआ मुनाफा, जमकर हो रही बुकिंग ।

Maruti Suzuki Car Sales: रिकॉर्ड बिक्री के बीच मारुति सुजुकी ने मुनाफे में 4 गुना वृद्धि दर्ज की है. कंपनी की इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ दो गाड़ियों का है, जिन्होंने मारुति सुजुकी की 'किस्मत' चमका दी.

TVS की यह बाइक मचा देगी धमाल, भूल जाओगे Bullet-Pulsar, कार की तरह लगा है कैमरा ।

TVS Zeppelin R Launch in India: टीवीएस की जेपलिन आर बाइक का इंतजार फैन्स को लंबे समय से है. कंपनी ने 2018 ऑटो एक्सपो में जेपेलिन आर (Zeppelin R) क्रूजर मोटरसाइकिल का कॉन्सेप्ट मॉडल दिखाया था. यह बाइक अपने लुक और दमदार इंजन से ग्राहकों को दीवाना बना सकती है.

Diwali पर चलती गाड़ी में फोड़ने लगा बम, डिक्की पर रख उड़ाए रॉकेट, और फिर हुआ ऐसा... ।

Bursting Fire Crackers: गुरुग्राम ने एक शख्स ने दिवाली के नाम पर कई लोगों की जान खतरे में डाल दी. इस व्यक्ति ने चलती गाड़ी में आतिशबाजी शुरू कर दी. उसने अपनी गाड़ी के बोनट पर रखकर रॉकेट छोड़े, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया.

आ रही MG की 'छोटू' इलेक्ट्रिक कार, 300km तक दौड़गी, बस इतनी होगी कीमत ।

MG Cheapest Electric Car: एमजी मोटर्स भी भारत में अपनी सबसे सस्ती कार लाने जा रही है. एमजी मोटर्स ने ऐलान किया है कि इंडियन मार्केट में एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार MG Air EV आने वाली है. इसकी लॉन्चिंग 2023 की शुरुआत में होने वाली है.

Tata ला रही सस्ती सीएनजी कार, पेट्रोल वर्जन से बस 30 हजार महंगी, खर्चा हो जाएगा कम ।

Tata New CNG Car: टाटा मोटर्स ने अपने डीलर्स को बताया है कि टाटा टियागो एनआरजी का सीएनजी वर्जन (Tata Tiago NRG CNG) लाया जा रहा है. यह कंपनी की Tata Tiago NRG पर बेस्ड होगा. कहा जा रहा है कि टाटा मोटर्स अगले महीने इसकी कीमतों का ऐलान कर सकती है.

