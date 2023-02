Good Luck Tips: सफर में जाने से पहले क्या खाया है दही-गुड़? इसके पीछे है ये बड़ा वैज्ञानिक कारण

Why did dahi gud shakkar consumed before leaving house: अपने घर की डेहरी (Ghar Ki Dehri) के बाहर निकलते ही लोग कुशलक्षेम के लिए भगवान का नाम लेते है. कोई रामचरितमानस की चौपाई 'चलत विमान कोलाहल होई-जै रघुबीर कहत सब कोई' कहकर घर से निकलता है तो कुछ लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं. इसी तरह से कई परिवारों में शुभ यात्रा (Happy Journey) के लिए दही-चीनी या दही गुड़ खाकर जाने की परंपरा है. वहीं बच्चों के परीक्षा देने जाते समय कई घरों की माताएं आज भी अपने बच्चों के माथे में दही-चावल का तिलक लगाकर भेजती है. पर क्या आपने कभी सोचा है कि सफर में जाते समय घर से निकलने से पहले ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है.

ज्योतिष का नजरिया

वैसे तो इसके पीछे कई कारण हैं लेकिन हम अगर मुख्य वजहों के बारे में आपको बताएं तो दही (Dahi) का संबंध शुक्र ग्रह से बताया गया है. घर से निकलने से पहले दही खाने से कुंडली में शुक्र (Shukra) ग्रह की दशा मजबूत होती है. और इससे व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आने की संभावना बढ़ जाती है. दूसरी वजह ये है कि दही सफेद रंग का होता है और सफेद रंग को चंद्रमा का कारक माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि सफेद चीज को खाकर घर के बाहर निकलने से मन की एकाग्रता बढ़ती है.

शारीरिक कारण

माना जाता है कि दही खाने से दिमाग तेजी से चलता है. इसलिए घर से निकलने से पहले दही का सेवन करने की परंपरा रही है. दही में काफी मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और मिनरल जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं,ऐसा होने का एक कारण ये भी है कि दही गुड़ का सेवन करने से शरीर में एनर्जी आती है. शरीर में एनर्जी होगी तो हम काम मन लगाकर करेंगे जिससे हमें पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे. गुड़ पाचन शक्ति बढ़ाता है. गुड़ पेट की कई समस्याओं को कोसों दूर रखता है. अगर कोई खून की कमी से जूझ रहा है तो सुबह दही में गुड़ मिलाकर खाना चाहिए. यह अचूक उपाय खून बढ़ाने में भी कारगर है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

