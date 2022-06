Reason of Resignation: इंक्रीमेंट के बाद नौकरी बदल लेते हैं 37% कर्मचारी, सैलरी से नाखुश; सर्वे में हुआ खुलासा

Why do people want to leave their job: कोरोना काल में कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा. कई लोगों ने बेहतर करियर ऑप्शन के लिए खुद नौकरी छोड़ी. इनमें कुछ तो ऐसे रहे जो नौकरी छोड़कर अपने बिजनेस को शुरू करने में दिलचस्प दिखे. ऐसा ही नौकरीपेशा लोगों का एक सर्वे किया है द ग्रेट रेजिग्नेशन सर्व ने. इस रिपोर्ट की मानें तो 10 में 4 एम्पलॉई सैलरी बढ़ने (Salary Increment) के बाद अपने मौजूदा संस्थान से इस्तीफा देना चाहते हैं. द ग्रेट रेजिग्नेशन सर्वे 2022 (The Great Resignation Survey) में कई सेक्टर्स के 500 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन्स को शामिल किया गया था.

क्या कहते हैं आंकड़े?

इसी रिपोर्ट की मानें तो सर्विस सेक्टर में काम करने वाले 37% कर्मचारी इंक्रीमेंट (Salary Increment) पाने के बाद नौकरी बदलना (Job Change) चाहते हैं. इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के 31% और IT सेक्टर (IT Sector) से जुड़े 27% लोग सैलरी में इंक्रीमेंट पाने के बाद नौकरी बदलना चाहते हैं.

इन वजहों से लोग छोड़ते हैं नौकरी

इस सर्वे में शामिल 15% एम्पलॉईज अपनी नौकरी रिपोर्टिंग मैनेजर की वजह से छोड़ते हैं. इसके अलावा 54.8% लोग धीमी सैलरी बढ़ोतरी (Slow Salary Increment) की वजह से, 41.4% एम्पलॉईज वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, 33.3% एम्पलॉईज करियर ग्रोथ की कमी के कारण और 28.1 एम्पलॉईज अपनी पहचान नहीं बना पाने के कारण अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ना चाहते हैं.

लोगों में एंटरप्रेन्योर बनने का खुमार

इसी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के वर्कर जल्दी ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. इन लोगों में किए गए सर्वे से सामने आया है कि हर तीसरा एम्पलॉई 40% और उससे ज्यादा का सैलरी इन्क्रीमेंट चाहता है.

