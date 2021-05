Anand Mahindra ने की 'ऑक्सीजन ऑन व्हील्स' की शुरुआत, लोगों के घरों तक पहुंचेगी मदद

नई दिल्ली: Anand Mahindra: कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण से आज पूरा देश जूझ रहा है. ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कई लोग अपनी जान रोजाना गंवा रहे हैं. इस मुश्किल घड़ी में Mahindra Group के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था का जिम्मा उठाया है. आनंद महिंद्रा ने 'ऑक्सीजन ऑन व्हील्स' की शुरुआत की है.

आनंद महिंद्रा की 'ऑक्सीजन ऑन व्हील्स' पहल

इस मुहिम में महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने बोलेरो पिकअप ट्रक के जरिए पूरे महाराष्ट्र में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करेगी. ऑक्सीजन को अस्पतालों और जरूरतमंदों के घरों तक पहुंचाया जाएगा. आनंद महिंद्रा ने कहा कि, कंपनी अपने 70 बोलेरो ट्रक के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी. इस सुविधा की शुरुआत मुंबई, ठाणे, नासिक और नागपुर में की गई है.

महाराष्ट्र के बाद दूसरे राज्यों में भी जाएंगे

आनंद महिंद्रा ने अपने एक ट्वीट कर कहा कि मृत्युदर में कमी के लिए आज ऑक्सीजन अहम है. समस्या ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं है, बल्कि उत्पादन संयंत्रों से अस्पतालों और घरों तक उसका परिवहन है. महिंद्रा लाजिस्टिक्स के जरिये लागू परियोजना ऑक्सीजन ऑन व्हील्स से हम इस फासले को पाटने की कोशिश कर रहे हैं.' आनंद महिंद्रा ने बताया कि इस पहल को फिलहाल महाराष्ट्र में शुरू किया गया है. लेकिन जल्द ही इसे देश के दूसरे राज्यों में भी लेकर जाएंगे. इस काम में हम अपने विश्वसनीय लोकल डीलर की भी मदद लेंगे और लोकल प्रशासन की हर संभव मदद करेंगे.

Today, Oxygen is the key to reducing mortality. The problem is not of oxygen production but its transportation from producing plants to hospitals & homes. We’re attempting to bridge this gap with “Oxygen on Wheels” a project implemented via Mahindra Logistics (1/5) pic.twitter.com/Cj0CkrfYRo — anand mahindra (@anandmahindra) May 1, 2021

महाराष्ट्र में हैं सबसे ज्यादा मरीज

कोरोना महामारी से देश की सभी राज्यों का बुरा हाल है. लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का हैं. जहां अभी तक कुल 46 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है. जिसमें से करीब 68 हजार लोग इलाज के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं. ऐसे में महिंद्रा ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत महाराष्ट्र से की है.

We have started in Mahrashtra but will expand this through the country relying on the support of our trusted dealership network & the assistance of local administrations to succeed. (5/5) pic.twitter.com/yPHXcPGWXK — anand mahindra (@anandmahindra) May 1, 2021

आनंद महिंद्रा ने शेयर किया इमोशनल वीडियो

कोरोना संकट की इस घड़ी में सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला का एक विज्ञापन तेजी से वायरल हो रहा है. जो लोगों के अंदर उम्मीद जगाने की कोशिश कर रहा है. इस वीडियो में न्यू नॉर्मल को दिखाया गया है और बताया गया है कि लोग कैसे एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं. आनंद महिंद्रा ने आशावाद का संदेश देने के लिए कोका-कोला को धन्यवाद दिया. इस वीडियो को पिछले साल महामारी के तुरंत बाद जारी किया गया था, विज्ञापन आज भी प्रासंगिक है क्योंकि भारत COVID-19 के मामले फिर तेजी से बढ़ रहे हैं. इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे जरूरतमंदों की मदद के लिए लोग एक साथ आए थे.

Optimism. A universal religion we can all belong to... Thank you Coca Cola pic.twitter.com/IAen8i4tCl — anand mahindra (@anandmahindra) April 29, 2021