Bank of Baroda : सरकारी बैंक का ऑफर! आज मिल रहा सस्ता घर, जमीन और दुकान खरीदने का मौका, फटाफट चेक करें डिटेल्स

BoB Mega E-Auction: अगर आपका सस्ता घर खरीदने का प्लान है तो देश का सरकारी बैंक आपके लिए एक खास ऑफर लेकर आया है, जिसमें आप मार्केट से कम रेट्स में प्रॉपर्टी (Buy Cheap Property) खरीद सकते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) आपके लिए यह मौका लेकर आया है. बीओबी (BoB) ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है.

बीओबी ने किया ट्वीट

बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि चुनो अपने पसंद का घर या ऑफिस... आप बैंक के मेगा ई-ऑक्शन (BoB Mega E-Auction) में भाग ले सकते हैं. इस ऑक्शन में आप 14 सितंबर यानी आज बोली लगा सकते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ आप अपना ड्रीम घर खरीद सकते हैं.

Chuno apne pasand ka ghar ya office and make it yours with a few clicks. Participate in the Mega E-auction on 14.09.2022 by #BankofBaroda aur kharidein apni dream property with ease.

— Bank of Baroda (@bankofbaroda) September 12, 2022