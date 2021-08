Taxpayers के लिए बड़ी राहत! इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिर बढ़ाई इन फॉर्म्स की डेडलाइन

नई दिल्ली: Income Tax Deadline: सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. नए टैक्स पोर्टल पर टैक्सपेयर्स की ओर से परेशानियों की शिकायतें आने के बाद वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत आने वाले कई फॉर्म्स की ई-फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी है.

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत करदाताओं और अन्य हितधारकों की ओर से बताई गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ऐसे फॉर्मों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए तय तारीखों को और बढ़ाने का फैसला किया है.

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इंडिविजुअल्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन पहले ही 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाई जा चुकी है, जो कि सामान्य रूप से 31 जुलाई हुआ करती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जिन फॉर्म्स की ई-फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई गई है उसे लेकर एक ट्वीट भी किया गया है.

On consideration of difficulties reported by taxpayers & other stakeholders in electronic filing of certain Forms under the IT Act,1961, CBDT has further extended the due dates for electronic filing of such Forms. CBDT Circular No.16/2021 dated 29.08.2021 issued. pic.twitter.com/iOadU8ImUQ

