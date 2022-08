Bullish Stock: बुलिश हो सकते हैं ये 7 शेयर, सही टाइम पर खरीद लिया तो पैसा ही पैसा!

Stock Market: शेयर बाजार में उतार-चढाव बना रहता है. वहीं निवेशकों की नजर हर बार इस पर होती है कि कौनसा शेयर ऊपर जाएगा और कौनसा शेयर नीचे जाएगा. हालांकि किसी भी शेयर को लेकर पहले से ही एक राय बना पाना आसान नहीं होता है लेकिन फंडामेंटल और चार्ट आदि को स्टडी करके एक निष्कर्ष पर जरूर पहुंचा जा सकता है. वहीं आने वाले दिन में कौनसे स्टॉक बुलिश रहने वाले हैं इसको लेकर भी चार्ट की मदद से निष्कर्ष निकाला जा सकता है. वहीं चार्ट में 7 ऐसे शेयर हैं जो सोमवार को बुलिश हो सकते हैं.

बुलिश शेयर

चार्ट एनालिसिस के मुताबिक सोमवार 29 अगस्त को शेयर बाजार में कई स्टॉक बुलिश पैटर्न बनाए हुए हैं. इनमें सात ऐसे शेयर शामिल हैं जो कि सोमवार को बाजार में बुलिश रह सकते हैं. इनमें बैंकिंग और फाइनेंस के शेयर भी शामिल हैं. वहीं ये शेयर शुक्रवार को भी मुनाफे में रहे थे.

ये शेयर हो सकते हैं बुलिश

चार्ट एनालिसिस के मुताबिक सोमवार को जो शेयर बुलिश रह सकते हैं उनमें Mahindra & Mahindra Financial Services, Grasim Industries Limited, Bharat Electronics Limited, The Indian Hotels Company Limited, Aditya Birla Fashion And Retail Limited, Bank Of Baroda, Punjab National Bank शामिल हैं.

फायदे में रहे थे शेयर

वहीं शुक्रवार को इन शेयरों ने बाजार में हरे निशान पर क्लोजिंग दी थी. इनमें M&MFIN 3.95%, GRASIM 3.1%, BEL 2.92%, INDHOTEL 2.72%, ABFRL 2.23%, BANKBARODA 1.91% और PNB 1.28% उछाल के साथ बंद हुए थे.

(डिस्कलेमर : किसी भी तरह का निवेश करने से पहले एक्सपर्ट से जानकारी कर लें. जी न्यूज किसी भी तरह के निवेश के लिए आपको सलाह नहीं देता.)

