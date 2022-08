CNG and PNG Price in Delhi: सीएनजी और पीएनजी की कीमत प‍िछले द‍िनों सातवें आसमान पर पहुंचने के बाद अब राहत म‍िलने की उम्‍मीद है. सरकार के एक फैसले से ग्राहकों को खुशखबरी म‍िल सकती है. सरकार ने सीएनजी और पीएनजी (CNG and PNG Price) के दाम में कमी लाने के लिये प्राकृतिक गैस की कुछ मात्रा उद्योगों से लेकर शहर गैस वितरण कंपनियों को आवंटित की. इससे आने वाले समय में कीमत के नीचे आने की उम्‍मीद है.

रोजाना होने वाला आवंटन बढ़ाया

पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से जारी हुई अधिसूचना में गैस वितरकों को घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस का आवंटन बढ़ाने के लिये पहले के आदेश में संशोधन किया. अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली की इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) और मुंबई की महानगर गैस लिमिटेड (MGL) जैसी शहरों में गैस वितरण करने वाली कंपनियों के लिये आवंटन 1.75 करोड़ घन मीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 2.078 करोड़ घन मीटर कर दिया गया है.

इसल‍िए बढ़े सीएनजी और पीएनजी के रेट

बढ़ा हुआ आवंटन देश में पाइप के जरिये रसोई गैस और वाहनों के लिये सीएनजी आपूर्ति की 94 प्रतिशत मांग को पूरा करेगा. अबतक करीब 83 प्रतिशत मांग इसके जरिये पूरी की जाती थी. शेष आवंटन गेल द्वारा एलएनजी के आयात के जरिये पूरी किया जाता था. अधिकारियों ने कहा कि गैस वितरक कंपनियों ने उच्च कीमत पर आयातित एलएनजी की व्यवस्था को लेकर शिकायत की थी. उनका कहना था कि इसके कारण सीएनजी और पाइप वाली रसोई गैस के दाम बार-बार बढ़ रहे हैं.

आपको बता दें इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड लास्‍ट टाइम द‍िल्‍ली में सीएनजी की कीमत में बंपर 4 रुपये प्रत‍ि क‍िलोग्राम की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद कीमत 75.61 रुपये क‍िलोग्राम पर पहुंच गई है. वहीं द‍िल्‍ली में पीएनजी का रेट 50.59 प्रत‍ि SCM पर चल रहा है.

