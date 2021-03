और हरी-भरी हो जाएगी अपनी दिल्ली, DTC में शामिल होंगी 300 इलेक्ट्रिक बस

दिल्ली: Delhi-NCR में बढ़ते प्रदूषण से हर कोई चिंतित है. सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में इस पर चर्चा हो चुकी है. लगातार खतरनाक होते हालात के बीच दिल्लीवालों के लिए एक राहत की खबर आई है. दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने 300 इलेक्ट्रिक बस खरीदने को मंजूरी दे दी है. इसका मतलब ये होगा कि अब DTC की पुरानी बस हटा दी जाएंगी और जल्द से जल्द नई इलेक्ट्रिक बस दिल्ली-एनसीआर में दौड़ती नजर आएंगी.

डीटीसी के इस फैसले को खूब तारीफ मिल रही है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्विटर के जरिए इस फैसले का स्वागत किया है. केजरीवाल ने लिखा है कि ‘निजी वाहनों के साथ हम सार्वजनिक वाहनों को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं. दिल्ली लोगों और सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रदूषण को काबू में लाएगी. हमारी इलेक्ट्रिक वाहन की नीति दुनिया के लिये मिसाल बनेगी’.

Along with private vehicles, we are also committed to switch public transport to electric. Delhi will defeat pollution with the joint efforts of the people & the government. Our EV Policy will set a precedent for the world. https://t.co/Gp7Um2LTkW

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 1, 2021