सावधान! अगर आप भी बेच रहे हैं Old Coin या Note तो जान लें ये बड़ी बात, RBI ने जारी की जरूरी सूचना

नई दिल्ली: पिछले कुछ दिनों से पुराने सिक्के व नोट (Old Note and Coin) की खरीदी-बिक्री का ट्रेंड सर चढ़ कर बोल रहा है. लोग ऐन्टिक नोट और कॉइन का कलेक्शन कर बेच रहे हैं. दरअसल, कई वेबसाइट पर इन नोट और सिक्कों के लिए अच्छी रकम मिलने की बात बताई जा रही है. कई ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पुराने बैंक नोट और सिक्के बेचे जा रहे हैं.

लेकिन आपको बता दें कि इसे लेकर RBI ने हाल ही में एक जरूरी सूचना जारी की है. RBI ने कहा कि कुछ धोखाधड़ी करने वाले कुछ तत्व ऑनलाइन, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर पुराने बैंक नोट और सिक्कों की बिक्री के लिए केंद्रीय बैंक के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आप भी पुराने सिक्के और नोट बेचने या खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आरबीआई की तरफ से दी गई ये जानकारी जरूर देख लें. ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले लोग लगातार ग्राहकों को चूना लगाने की फिराक में रहते हैं. इसके लिए वो रोजाना नए नए तरीके इजात करते हैं.

रिजर्व बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट जारी कर कहा, भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में यह बात सामने आई है कि कुछ तत्व गलत तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर रहे हैं और विभिन्न ऑनलाइन, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पुराने बैंक नोट और सिक्कों को बेचने के लिए लोगों से शुल्क/ कमीशन या टैक्स मांग रहे हैं.'

RBI cautions the public not to fall prey to fictitious offers of buying/ selling of Old Banknotes and Coinshttps://t.co/y0e9KfSb0G — ReserveBankOfIndia (@RBI) August 4, 2021